工程車滑落時間軸曝光！出軌前還有自強號通過　關鍵15分鐘釀禍

▲台鐵自樹林開往台東的太魯閣號在大清水隧道出軌撞山壁重大意外。（圖／蕭可正攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵昨日發生太魯閣出軌事故，意外釀成50人不幸罹難。台鐵局今早召開說明記者會，交通部次長王國材表示，目前找不到監視裝置，根據調查，昨日09:13有一班往花蓮的204次自強號通過，到了09:28 408次太魯閣通過時發生意外，因此這15分是最關鍵的時間點。

目前統計意外釀成50死、178傷，其中已確認44名死者身份。王國材表示，今早已將列車1、2節車廂脫出，持續針對軌道修復，接著會再脫出第3節車廂，再進行通車搶修作業。

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王國材說，目前找不到相關的監視錄影裝置，根據調查，昨日09:13有一班204次往花蓮的自強號通過該地，接著09:20工程車已停在現場，到了09:28時408次太魯閣通過時發生意外，因此這15分是最關鍵的時間點。

針對外界質疑站票影響傷亡一事，王國材表示，太魯閣號的座位共376位，過去沒有站票，是因為花東一票難求，才會每列車開放120名站票、每車廂平均可站15人，但由於購買站票者的身份難以確認，也無法掌握旅客站在哪個車廂，因此較難確認死者身份。台鐵局將會進一步了解，開放站票與傷亡是否有關連，若真的有，就有必要檢討站票開放。

408次太魯閣號昨日行經花蓮大清水隧道時，因邊坡突然滑下一部工程車，閃避不及撞上後衝進隧道，造成嚴重死傷，目前累計已有50人罹難，是近半世紀以來最嚴重的鐵路傷亡事故。

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