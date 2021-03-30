「基本工資調漲到3萬」　蘇貞昌：蔡英文任內的政見要努力兌現

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌30日赴立法院備詢。國民黨立委賴士葆質詢時問到基本工資調漲議題，指總統蔡英文選舉時稱基本工資3萬是她的夢想，任內有沒有機會達成？蘇貞昌說，政見當然要努力兌現，「好，努力」。

▲行政院長蘇貞昌、勞動部長許銘春。（圖／記者屠惠剛攝）

賴士葆質詢時指出，今年的景氣很好，經濟成長率國發會預估會到4.64，既然這樣，我上次有跟你喊話軍公教要不要考慮調，今天勞動部來了，我就同樣問題問勞動部，「基本工資今年要不要調漲？」

勞動部長許銘春說，基本工資的調整與否是根據基本工資審議辦法，我們會勞資雙方共同來決定。許說，上禮拜有開了工作小組會議，勞資學者持比較正面的態度，「認為今年會往漲的方向討論」，但那只是意見的交換，最後還是要正式開會決定。

一旁的蘇貞昌則說，大家的努力讓經濟成長、景氣的預估是好的，當然勞工應該分享成果，但總是有一個機制，機制還沒有走，院長就先宣布，這不尊重人家。

但賴士葆指出，總統蔡英文在選舉時承諾，基本工資3萬元是她的夢想，總統任期到2024年，基本工資只剩下2年多可以調整，現在是2萬4千，到3萬還有6千，就是一年要調3000。放開一點來講，若2024調整也算，那一年要調2千，「這樣幾％？不少耶，部長你覺得？」

許銘春說，這部分盡量，對勞工薪資能提升會來努力。蘇貞昌則說，政見當然要努力兌現，「好，努力」。賴士葆呼籲蘇，應該跟蔡英文報告，「我（指蘇貞昌）要在任內要把基本工資拚到3萬、政見兌現，再下來」；對面的蘇則微笑點頭，「應該努力」。