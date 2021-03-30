帛琉旅遊泡泡團銷售不佳　侯友宜：國際疫情未緩勿掉以輕心





▲台帛旅遊泡泡啟動，帛琉總統惠恕任（左二）訪台5日。（圖／記者黃克翔攝）



記者羅婉庭／新北報導

針對帛琉總統惠恕任訪台及帛琉旅遊泡泡團將於4月1日首航起飛，新北市長侯友宜30日表示，國際疫情尚未減緩，旅遊泡泡實施與否，中央要審慎的評估，絕對不能掉以輕心。

帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）伉儷28日搭機訪台，預計4月1日返回帛琉。這是惠恕仁上任後首次出訪，也是疫情爆發後，首位到訪台灣的外國元首。

侯友宜上午出席道安會報後受訪表示，本週全球疫情看起來沒有舒緩，包括亞洲部分地區，似乎有第三波疫情上升的趨勢。因此，旅遊泡泡實施與否，中央要審慎的評估，絕對不能掉以輕心，還是要好好的把防疫做到位。

至於帛琉總統到台灣來訪，對台灣國際關係是有正面幫助？侯友宜說，帛琉對台灣一直很友善，因為台灣有很多人在帛琉經商，帛琉跟台灣交往密切，不是一天兩天的事情，是長期以來的合作。對於對中華民國友善的國家，大家要好好交流。

台灣帛琉旅遊泡泡團將於4月1日本週四首航，是疫情後台灣首次開放的國外旅遊地。但觀察帛琉旅遊泡泡團買氣，除了首航已銷售一空，後續團體行程買氣少於5成。

旅行業者分析旅客不想去2大主因，旅客不買帳2大主因包括價格太高（約6萬至8萬5不等），還有擔心回台後受到同事和家人異樣眼光。該業者說，即使帛琉零確診，但很多人仍擔心現階段出國有風險，加上需提早5個小時到機場檢驗、回台後需經過5天加強自主健康管理，除了擔心公司不准假，也怕回去上班後同事會有異樣眼光。