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遊覽車召回檢查進度達73% 　林佳龍掛保證：清明連假可以投入營運

▲▼ 2021.02.16.春節高公局.蘇家婷.科長蔡明哲.車潮. 。（圖／記者黃國霖攝）

▲交通部長林佳龍表示，清明連假不會有遊覽車不足的情形。（圖／記者黃國霖攝）

記者林銘翰／台北報導

蘇花公路遊覽車撞山造成6人死亡意外，交通部日前緊急召回同家公司打造的718輛遊覽車檢查。對此，交通部長林佳龍30日表示，有關遊覽車的召回檢查，目前進度已經有73%，在清明連假前可以檢查完畢並且投入營運，不會造成遊覽車不足的情況。

行政院長蘇貞昌30日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。林佳龍會前受訪時表示，針對遊覽車召回檢查做出上述回應。

對於長榮海運超大型貨櫃輪長賜輪擱淺蘇伊士運河，林佳龍說明，過程中交通部都有透過航港局與長榮公司聯繫，「他們有通報，目前已經脫困」，相關涉及到商業機制跟契約，長榮公司都有因應方案，交通部也保持聯繫，必要時會提供協助。

▲▼立法院院會 行政院長蘇貞昌施政總質詢 個人質詢 交通組 交通部長林佳龍會前堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）

有關帛琉首發團爆滿一事，林佳龍認為，旅行也是一種供需市場，最重要是台灣與帛琉之間的泡泡旅遊，未來可以針對開放汲取經驗、建立機制，隨著第一波首航後，大家也可以觀察整個流程的情況，旅行社也會根據市場情況做調整，交通部尊重市場機制。

至於後續的旅遊泡泡，林佳龍則說，還是都持續在談，交通部會因應疫情發展，以及中央流行疫情指揮中心的判斷最好準備，並且配合整體防疫、雙邊國家的情況都有持續溝通中，交通部會做好準備，需要的時候可以配合開放。

面對即將到來的清明連假，林佳龍也表示，清明連假是一年裡面疏運壓力最大的，僅次於春節連假，交通部最好各種疏運、分流的準備，特別是提早兩週就實施高速公路票價優惠，並且加強宣導配合過去的分流措施。

林佳龍呼籲，民眾可以選擇最好的時間、路線及交通工具，特別因為清明掃墓、出遊到特定地方的人群比較多，呼籲民眾搭配地方政府的掃墓路線，做好地方交通的維持，交通部會跟縣市政府密切配合，請他們針對特定路線最好疏運的配套。

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