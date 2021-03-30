蘇貞昌：沒辦法處理核廢料、預防災害沒資格談核能

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

重啟核四公投將在8月登場，《美麗島電子報》民調顯示，45.6%受訪民眾認為台灣使用核電是利大於弊，更有45.3%民眾同意啟封核四廠，民眾對核電的看法似乎悄悄在改變。對此，行政院長蘇貞昌說，台灣人民看到福島核災後，認為沒有辦法處理核廢料、沒有辦法預防核電的各種災害，就沒有資格談什麼核能，更是不會去支持重啟核四。

《美麗島民調》指出，有45.3%民眾同意啟封核四廠、39.7%不同意，且歐盟也把核電變成綠能。蘇貞昌30日赴立院備詢前受訪表示，可以先去問問看侯友宜市長對核廢料的意見如何，國民黨各地包括國民黨縣市長，都嚴詞反對，態度堅決的反對核四廠設在他那哩，「一目了然」。

蘇貞昌說，很清楚看到，台灣人民看到福島核災後，認為沒有辦法處理核廢料、沒有辦法預防和電的各種災害，就沒有資格談什麼核能，更是不會去支持重啟核四。

另外，藻礁公投也將在8月登場，農委會主委陳吉仲近期將再次跟環團溝通，蘇貞昌說，政府對於如何環境保育以及穩定供電，都用盡心力，「各界有寶貴的意見我們都謙卑傾聽，都非常希望大家非常理性的來討論，並且友善的溝通，尋求有更完美的雙贏方案」。