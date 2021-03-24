立院成立「疫苗採購調閱小組」　江啟臣：確保人民血汗錢合理運用

▲國民黨上午霸佔主席台，朝野為「疫苗採購調閱小組」爆發口角爭吵。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨立委、衛環委員會召委陳玉珍上週臨時提案成立「疫苗採購調閱小組」並表決通過，卻遭民進黨團質疑程序瑕疵，本週兩天衛環委員會雙方爭吵不休，最後在24日中午經朝野協商，確定「疫苗採購調閱小組」照案通過。

朝野協商內容指出，針對上周四3月18日衛環委員會所通過臨時提案第9案，成立疫苗採購調閱小組一案，經朝野協商同意照案通過；至於調閱小組成立時間，交由朝野協商之後決定。

針對疫苗採購調閱小組終於取得初步共識，國民黨主席江啟臣下午主持國民黨中常會時表示，期望未來可以透過國會監督的力量，了解目前疫苗取得延遲的問題，在保密原則下，做好民主監督的工作，確保人民的血汗錢可以合理運用，儘速取得安全、有效、充足的新冠肺炎疫苗，進一步提高人民接種疫苗的信心，儘早達成施打的覆蓋率。

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