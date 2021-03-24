國民黨立委「突襲」成立疫苗調閱小組　蔡其昌：絕非立院之福

▲國民黨立委霸佔社福衛環委員會主席台，朝野爆發口角爭吵。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院社會福利及衛生環境委員會召委、國民黨立委陳玉珍18日提出臨時提案，並且經表決通過「疫苗採購調閱專案小組」，但民進黨團質疑程序瑕疵，22日提案更正議事錄，刪除18日通過臨時提案。對此，立法院副院長蔡其昌24日表示，立法院的先天運作還是有基本規矩，大家應該還是遵守默契跟基本規矩並相互尊重，這才是立法院之福。

立法院社會福利及衛生環境委員會24日邀請環保署長張子敬列席報告業務概況，朝野立委卻持續因疫苗採購專案小組唇槍舌戰，最終經朝野黨團達成共識，18日成立的疫苗採購調閱小組照案通過，至於小組成立時間則再交朝野協商討論。

蔡其昌24日於立法院接見中華民國各界慶祝110年青年節籌備委員會一行。蔡其昌會前受訪時表示，立法院都是公開、透明，而台灣是民主國家，任何事到最後都必須要被公開檢視。

▲立法院副院長蔡其昌。（圖／記者李毓康攝）



蔡其昌認為，台灣在疫苗採購面臨國際困難，因為這是賣方市場、不是買方市場，他尊重行政部門公開的時間點，不要因為立法院急著成立調閱小組，導致台灣疫苗採購破局，這個對國人健康、台灣都不是好事。

蔡其昌指出，一方面尊重行政部門認為什麼時間點是公布的最好時機，二方面是立法院要監督、瞭解整個疫苗採購的運作是無可厚非，兩者之間要取得平衡，才是比較好的圓滿解決方法。

至於是否會認為國民黨團上週的作法是「突襲」，蔡其昌則說，只要在立法院待的夠久的人都知道，「基本上沒有人這樣做」，因為朝野運作、議會運作順利還是要有基本的規則跟默契。

蔡其昌強調，如果基本規則和默契都沒有的話，「那立法院不得了」，會議期間立委都要被綁在一起，而且不能到其他委員會質詢，因為一旦去其他委員會，在原本的委員會就有可能被偷襲，這樣沒有辦法讓民主政治運作，會產生很大的困擾，這已經行之有年。

蔡其昌說明，立法院同時會有8個委員會開會，立法院的先天運作還是有基本規矩，大家應該還是遵守默契跟基本規矩並相互尊重，這才是立法院之福。

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