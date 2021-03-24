吳釗燮：若年底前疫情未告段落　外交部不會安排總統出訪

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情延燒全球，外界好奇總統蔡英文今年是否將出訪。對此，外交部長吳釗燮24日表示，現在的疫情在年底前不知道能不能告一個段落，如果疫情沒有告一個段落，外交部今年不會安排蔡英文出訪。

▲總統蔡英文出訪南太平洋友邦帛琉。（資料照／記者陶本和攝）



吳釗燮24日赴立法院外交及國防委員會報告業務概況，並備質詢。國民黨立委江啟臣質詢時詢問，蔡英文今年有沒有規劃出訪，吳釗燮表示，現在的疫情在今年底之前，不知道能不能告一個段落，如果疫情沒有告一個段落，外交部今年不會安排蔡英文出訪。

江啟臣問，如果待疫情趨緩後，外交部是否有規劃優先訪問的對象，以及帛琉總統惠恕仁28日即將訪台，親自推動台帛之間的旅遊泡泡，蔡英文是否有規劃回訪帛琉。

吳釗燮說明，外交部目前沒有做任何規劃，如果有必要到帛琉訪問，外交部都會安排，「到目前為止，我不認為在這個階段有可能」，且蔡英文如果要到南太平洋訪問，不應該只有訪問一個國家，畢竟台灣在那邊有四個邦交國，四個邦交國不能偏向任何一個。

江啟臣再問，即便台帛推動旅遊泡泡，蔡英文是否仍會搭配其他南太平洋國家出訪帛琉，並且不排除以旅遊泡泡的方式出訪。對此，吳釗燮則說，「如果去的話應該是這樣子搭配」，外交部不排除以旅遊泡泡的方式出訪，但是目前還沒有這樣的規劃。

▼外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）



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