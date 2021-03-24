正妹議員轟國民黨「想讓台灣買不到疫苗」　洩漏合約會讓採購破局

▲許淑華認為，國民黨成立「疫苗採購調閱小組」的目的，是想讓台灣買不到疫苗。（圖／ETtoday資料照）



記者林彥臣／綜合報導

立法院衛環委員會22日再為成立「疫苗採購調閱小組」發生朝野衝突，國民黨召委陳玉珍上周臨時提案成立疫苗採購調閱小組並表決通過遭民進黨團質疑程序瑕疵。對此台北市議員許淑華在ETtoday新聞雲節目《雲端最前線》以及臉書發文都提到，國民黨質疑疫苗採購黑箱是扯台灣後腿，甚至可能導致疫苗談判破局。

許淑華臉書發文表示， AZ疫苗開打，但國民黨卻不斷質疑疫苗採購黑箱，為了自己的政黨利益，毫無道理的阻礙防疫扯台灣後腿！關於疫苗採購，國民黨堅持成立疫苗採購調閱小組，因為覺得疫苗採購過程不夠公開透明。

許淑華指出，在《雲端最前線》節目裡有說明，台灣的疫苗採購仍在滾動式談判中，現在要成立調查小組心態可議，還會有很大的機會讓疫苗採購談判破局！

許淑華比喻，如果一家公司賣給某A一個價格，賣給某B是另一個價格，但是某B洩漏了他的採購價，造成某A公司來抱怨買貴，然後要求要退差價，那請問，公司還要交貨給某B嗎？

▲「疫苗採購調閱小組」引發朝野立委衝突。（圖／記者屠惠剛攝）



許淑華說，國民黨一直想要知道採購合約內容，就是想讓台灣買不到疫苗！如果國民黨成立調查小組來窺探採購合約，然後洩漏出去，不就是想要讓台灣的疫苗採購破局嗎？

許淑華反駁國民黨，指控疫情指揮中心以保密為由「凡事不可說」，但事實上，台灣編列多少疫苗採購預算（115億）、每劑多少錢（700元）、首波疫苗有幾劑（11.7萬）、各階段施打對象是誰（包含宣導急性嚴重疾病且伴隨發燒，或急性感染的族群，應暫緩施打）、疫苗採購的動態進度等等，都有清楚交代，根本沒有黑箱問題，KMT無理取鬧地要成立調查小組肯定是另有所圖！

許淑華強調，全球都在瘋狂採購疫苗，「我們也盡力為台灣爭取購買、讓國人施打」呼籲大家，要相信政府為防疫所做的努力，大家都期待疫情可以快點解封，一切的考量和作為，都是為了要讓台灣儘早回復正常生活，請國民黨此刻真的不要再扯防疫後腿了。

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