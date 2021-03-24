　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

正妹議員轟國民黨「想讓台灣買不到疫苗」　洩漏合約會讓採購破局

▲▼許淑華認為，國民黨成立「疫苗採購調閱小組」的目的，是想讓台灣買不到疫苗。（圖／ETtoday資料照）

▲許淑華認為，國民黨成立「疫苗採購調閱小組」的目的，是想讓台灣買不到疫苗。（圖／ETtoday資料照）

記者林彥臣／綜合報導

立法院衛環委員會22日再為成立「疫苗採購調閱小組」發生朝野衝突，國民黨召委陳玉珍上周臨時提案成立疫苗採購調閱小組並表決通過遭民進黨團質疑程序瑕疵。對此台北市議員許淑華在ETtoday新聞雲節目《雲端最前線》以及臉書發文都提到，國民黨質疑疫苗採購黑箱是扯台灣後腿，甚至可能導致疫苗談判破局。

許淑華臉書發文表示， AZ疫苗開打，但國民黨卻不斷質疑疫苗採購黑箱，為了自己的政黨利益，毫無道理的阻礙防疫扯台灣後腿！關於疫苗採購，國民黨堅持成立疫苗採購調閱小組，因為覺得疫苗採購過程不夠公開透明。

許淑華指出，在《雲端最前線》節目裡有說明，台灣的疫苗採購仍在滾動式談判中，現在要成立調查小組心態可議，還會有很大的機會讓疫苗採購談判破局！

許淑華比喻，如果一家公司賣給某A一個價格，賣給某B是另一個價格，但是某B洩漏了他的採購價，造成某A公司來抱怨買貴，然後要求要退差價，那請問，公司還要交貨給某B嗎？

▲▼立法院衛環委員會 確認議事錄引發朝野立委衝突 立委陳玉珍 蘇巧慧。（圖／記者屠惠剛攝）

▲「疫苗採購調閱小組」引發朝野立委衝突。（圖／記者屠惠剛攝）

許淑華說，國民黨一直想要知道採購合約內容，就是想讓台灣買不到疫苗！如果國民黨成立調查小組來窺探採購合約，然後洩漏出去，不就是想要讓台灣的疫苗採購破局嗎？

許淑華反駁國民黨，指控疫情指揮中心以保密為由「凡事不可說」，但事實上，台灣編列多少疫苗採購預算（115億）、每劑多少錢（700元）、首波疫苗有幾劑（11.7萬）、各階段施打對象是誰（包含宣導急性嚴重疾病且伴隨發燒，或急性感染的族群，應暫緩施打）、疫苗採購的動態進度等等，都有清楚交代，根本沒有黑箱問題，KMT無理取鬧地要成立調查小組肯定是另有所圖！

許淑華強調，全球都在瘋狂採購疫苗，「我們也盡力為台灣爭取購買、讓國人施打」呼籲大家，要相信政府為防疫所做的努力，大家都期待疫情可以快點解封，一切的考量和作為，都是為了要讓台灣儘早回復正常生活，請國民黨此刻真的不要再扯防疫後腿了。

►上市就秒殺的「NARS雲霧唇誘」最夯3色限量到貨

ET快訊
恐怖奪命3秒曝！24歲女醫檢師「頭部碎裂」　遭大貨車撞死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

正妹議員轟國民黨「想讓台灣買不到疫苗」　洩漏合約會讓採購破局

王世堅點出空軍3大問題　籲趕緊全面檢查維修F-5E

美議員提案將台灣納入「北約＋」　外交部：展現高度重視我方安全

國民黨批動用側翼轉移焦點　民進黨：一起為空軍打氣很難？

影／朱立倫選黨魁將明朗？鍾小平曝：這「4人」勸進他

陳時中稱「疫苗買貴反悔來不及」　李貴敏：合約簽得喪權辱國？

F-5E意外歸咎在野凍結國防預算　國民黨：民進黨低估人民智商

杜絕實價登錄造假　內政部：最重可處100萬罰鍰

汰換F-5舊型彈射椅慢半拍　林郁方：飛行員生命比不上鳳梨？

蘇貞昌帶頭接種疫苗是「打假針」？　媒體人曝真相：怎麼可能

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

媒體狂報為免費改名全日本傻眼 人父痛心：原來我養的是鮭魚卵

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

七星潭明星狗咬傷臘腸遭飼主狠踹 6犬曾遭總裁咬傷...2關鍵成導火線

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

新手駕駛快學！靠雨刷判斷車距 對齊保桿=2.8m、行李箱＝1.1m

李光洙捉迷藏躲泥灘自虐：想回家...　金鍾國被豬隊友拖累氣炸「整人嗎？」

正妹議員轟國民黨「想讓台灣買不到疫苗」　洩漏合約會讓採購破局

王世堅點出空軍3大問題　籲趕緊全面檢查維修F-5E

美議員提案將台灣納入「北約＋」　外交部：展現高度重視我方安全

國民黨批動用側翼轉移焦點　民進黨：一起為空軍打氣很難？

影／朱立倫選黨魁將明朗？鍾小平曝：這「4人」勸進他

陳時中稱「疫苗買貴反悔來不及」　李貴敏：合約簽得喪權辱國？

F-5E意外歸咎在野凍結國防預算　國民黨：民進黨低估人民智商

杜絕實價登錄造假　內政部：最重可處100萬罰鍰

汰換F-5舊型彈射椅慢半拍　林郁方：飛行員生命比不上鳳梨？

蘇貞昌帶頭接種疫苗是「打假針」？　媒體人曝真相：怎麼可能

俄國戰略轟炸機引擎啟動…座椅突然被彈射出去　3人重摔地面亡

樂天女孩「極樂環抱」9正妹扛起鄭文燦躺胸口　網嗨翻：我要選了

鄭文燦應援桃猿反撲　樂天女孩抬起大跳黑人抬棺舞　

企業贈環保毛毯給全台受收容人　移民署讚人情溫暖大愛無國界

羅力能終止對戰跨季7連敗嗎？萊福力要為兄弟拚5連勝

遊賞「萬金杜鵑」浪漫齊綻放　新北送好禮打卡獎不完

新北落實「從產地到餐桌」概念　鶯歌希望市集販售在地有機農產

APRIL陷霸凌「只剩彩暻正常活動」！　韓網一面倒支持…原因曝光

黃子鵬先發要止樂天2連敗　強碰統一獅猛威爾

髮型師傳授「髮根蓬鬆5技巧 」　最後一招連Jennie也這樣做

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

政治熱門新聞

許淑華轟國民黨「疫苗調閱」扯台灣後腿

疫苗買貴反悔來不及　李貴敏：合約簽得喪權辱國？

王世堅點出空軍3大問題

王定宇、顏若芳「同居扯分租」　直擊打臉畫面全曝光

全出貨！4元衛生紙、6元蛋塔10萬筆訂單　蝦皮埋單

小商人「拿麼厲害」看板升級行動卡車

F-5E意外歸咎在野　藍批綠「低估人民智商」

挨批動用側翼轉移焦點　民進黨：為空軍打氣很難？

外交部：感謝美議員提案將台灣納入「北約＋」

失蹤飛官羅尚樺「IG曬滿甜蜜照」！新婚妻回應了

蘇貞昌打疫苗「沒拔黃色針套」？　查核中心：錯誤訊息

蘇貞昌被質疑「打假針」　媒體人曝真相

林郁方：飛行員生命比不上鳳梨？

朱選黨魁將明朗？鍾小平曝「4人」勸進

更多熱門

相關新聞

歐盟想禁AZ疫苗出口 梅克爾力挺

歐盟想禁AZ疫苗出口 梅克爾力挺

歐盟執委會主席范德賴恩日前揚言，若歐盟無法優先獲得配送，將禁止阿斯特捷利康藥廠在歐盟境內生產的AZ疫苗出口。德國總理梅克爾今天表態支持范德賴恩。

西班牙30日起解除英國入境禁令

西班牙30日起解除英國入境禁令

暗網出售偽造「疫苗接種卡」　3萬元可買AZ接種卡

暗網出售偽造「疫苗接種卡」　3萬元可買AZ接種卡

蘇貞昌被質疑「打假針」　媒體人曝真相

蘇貞昌被質疑「打假針」　媒體人曝真相

陳時中自曝打完AZ疫苗昨晚發燒！

陳時中自曝打完AZ疫苗昨晚發燒！

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19AZ疫苗許淑華疫苗採購調閱小組

讀者迴響

熱門新聞

即／雨神來了！大水彈+閃電在家門口

越南老婆逃婚　千人一看照片懂了：難怪逃跑

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

網紅公布口交惡徒姓名　辣嗆南投縣警局

健美猛男臥推220KG！3秒後胸肌撕裂影片曝

23歲正妹甜交富少博士！1年後全身變形亡

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

天公爐撈未開眼虎爺！埋香灰睡翻

嘉義24歲女醫檢師頭部碎裂　遭大貨車撞死

19歲少女挺肚見前男友　釀2屍3命

羅尚樺妻子悲痛發文「你把餘生全給了我」

30歲月薪50K！「無房車、女友」很失敗　網看存款：及格

詹惟中被爆「退養浪貓」！　回應了

周杰倫揪2男團夫妻露營　網驚：奇妙的組合

租特斯拉出遊…闖紅燈撞撞機車　女駕駛：自動駕駛的錯

更多

最夯影音

更多
水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要

水母漂難換氣...換個姿勢秒破解　游泳教練除迷思：吸飽氣最重要
侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

侯佩岑「奇葩減肥招數」逼瘋老公XD　林月雲打美食牌誘惑女婿..女兒超無奈

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

見老公最後一面！羅尚樺妻子痛心　忍不住潰堤...挺孕肚返事故地招魂

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

媒體狂報為免費改名全日本傻眼 人父痛心：原來我養的是鮭魚卵

媒體狂報為免費改名全日本傻眼 人父痛心：原來我養的是鮭魚卵

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面