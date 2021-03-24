衛環又為「疫苗成立小組」開不了會　國民黨霸佔主席台朝野爆吵

▲立法院衛環委員會國民黨甲動霸佔主席台。（圖／記者屠惠剛攝）



記者許展溢／台北報導

立法院社福及衛環委員會今（24日）上午9點邀請環保署署長張子敬列席報告業務概況，國民黨和民進黨再度為了成立「疫苗調閱小組」一事，兩邊互嗆不停，國民黨更是佔據主席台，藍委陳玉珍怒指民進黨若不同意表決就提出覆議，綠委蘇巧慧則喊出這一年來受夠了。

前天22日張子敬就該上台報告業務，但因18日陳玉珍臨時提案成立的「疫苗採購調閱小組」被綠委反對，在確定議事錄時雙方大吵，最後宣布散會。結果國民黨今一早6點又上演甲級動員守在衛環，讓張子敬只能坐在一旁，無法上台報告。

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▲▼立法院社福衛環委員會國民黨霸佔主席台，朝野口角爭吵。（圖／記者屠惠剛攝）



綠委羅致政說，台灣總是有一些人說買不到疫苗，現在買到又說不能打，陳玉珍說沒有人這樣講，「只是不懂為了疫苗從31元變45元，買了1.4億美金」，且民進黨若不同意提案就按照議事規則來。蘇巧慧不滿說，就是沒有照程序，才會有今天這樣情況，她一度受不了喊出這一年來大家為了防疫，結果國民黨這樣，真的是受夠了。

這一吵，連誰有沒有麥克風都可以成問題，由於羅致政問了在場國民黨委員疫情穩定後成立小組這樣的條文哪裡不行？並接著說「你麥克風借我，不借我不公平」，陳玉珍說「你聲音大沒關係」、「你們不準備麥克風，國民黨沒有義務幫你準備」。陳玉珍也強調，這點沒有反對，但就是要按照程序來。

藍委林為洲指出，現在國民黨是要現在成立，但民進黨要疫情過後才成立，疫情都過了，是要成立什麼？只是要確認有無不當利益、黑箱，和採購順利進度，這都不能告訴人民？