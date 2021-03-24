南美友邦巴拉圭動亂升溫　吳釗燮質疑：後面有中國影子

記者林銘翰／台北報導

巴拉圭民眾不滿政府處理新冠肺炎疫情不當，數以千計的民眾聚集首都亞松森市中心展開抗議，並且呼籲彈劾總統阿布鐸。對此，外交部長吳釗燮24日表示，巴拉圭國內的示威抗爭事件，看起來都有中國影子在後面，中國這陣子的疫苗外交，讓世人看到他的真面目，「中國的疫苗還沒經過WHO認證，要打中國疫苗應該是自求多福」。

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）



吳釗燮24日赴立法院外交及國防委員會報告業務概況，並備質詢。他在會前受訪時表示，有關中國利用疫苗擴大國際影響力，在過去這段時間大家看得非常清楚，首當其衝的就是台灣的友邦巴拉圭，但國際社會也看的非常清楚，「中國承諾的跟是不是能夠DELIVER之間有所落差」。

吳釗燮舉例，有中國人士想要透過阿根廷，提供巴拉圭1400萬劑中國疫苗，「可是中國答應阿根廷的300萬劑疫苗都沒有到，怎麼有辦法提供巴拉圭這麼多疫苗」，在這一輪的炒作之後，反而讓巴拉圭發現中國的承諾是空洞的，是對巴拉圭不利的、有損他們的主權。

吳釗燮也說，甚至是在巴拉圭國內的示威抗爭事件，看起來都有中國影子在後面，所以看起來中國在這陣子的疫苗外交，讓世人看到他的真面目，而且中國疫苗還沒經過世界衛生組織（WHO）的認證，「要打中國疫苗應該是自求多福」。

民進黨立委王定宇質詢時指出，中國巴拉圭商會長直接跟中國疫苗廠簽約，以民間商會方式買30-40萬劑，並協助中國疫苗廠商跟巴拉圭4個城市簽疫苗合約，目的就是在以商逼政、地方包圍中央，亦即中國還沒有放棄用疫苗遂行政治目的，藉此打壓台巴外交關係。

對此，吳釗燮則說，有中國人士透過其他國家的管道，希望巴拉圭能夠買購買中國疫苗，甚至有人放話，只要巴拉圭願意協商跟台灣斷交，中國可以提供1400萬劑，「有些送、有些賣，大部分是賣的」。

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