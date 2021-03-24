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美議員提案台灣納入「北約+」　吳釗燮致謝：努力加強台美關係

記者林銘翰／台北報導

美國賓州共和黨籍聯邦眾議員裴利日前提出法案，要求行政當局把台灣視為「北約+」成員，以加強美台防務合作。對此，外交部長吳釗燮24日表示，外交部對美國議員的提議表達感謝之意，外交部也會努力跟美國行政部門討論，加強台灣與美國的安全關係。

▲▼立法院外交國防委員會 外交部長吳釗燮詢答。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

根據美國之音（VOA）報導，眾院外交委員會成員裴利（Scott Perry）19日提出「台灣+法案」（Taiwan PLUS Act），目的是要美國把台灣視同「北約+」（NATO Plus）成員，在軍售上享有和成員國同等的待遇，目前「北約+」成員國包括日本、澳洲、韓國、以色列和紐西蘭。

吳釗燮24日赴立法院外交及國防委員會報告業務概況，並備質詢。他在會前受訪時表示，外交部有注意到美國國會議員的提案，希望能夠加強台灣跟美國之間的安全合作關係、提升台灣與美國合作安全關係的地位，外交部對美國議員的提議表達感謝之意。

吳釗燮說明，外交部也會努力跟美國行政部門討論，加強台灣與美國的安全關係，但是有關台灣的安全，「我們對自己有義務，必須要加強自己安全能量」，在台灣能夠防衛自己的情況下，對於自己在區域扮演和平穩定的角色才有幫助。

談及台美簽訂FTA的規劃，吳釗燮則說，有關台美簽訂FTA或貿易雙邊協定，外交部已經對美國行政部門表達非常清楚，現在美國貿易代表也已經就位，「相信他們對我們的期待非常清楚」。

吳釗燮強調，外交部也透過管道，表達台灣希望召開台美間的TIFA，等到美國貿易署人員逐漸就位之後，「這是可以期待的」，台美加強貿易不但符合台灣的利益、美國的利益，同時也符合雙邊利益，外交部會透過管道持續加強。

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