南投旭光高中66人摘星上大學　全縣公校之冠：攻進交大成大中興

▲旭光高中繁星錄取人數居南投公校之冠。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

大學繁星推薦入學日前放榜，南投唯一縣立的旭光高中表現亮眼，有66名學生「摘星」，居全縣公立學校之冠，逾8成錄取率也高於全國平均值，其中國立大學和醫學院人數達25名，考取交大、成大、中興、中山等頂尖大學的同學，都獲得1萬元獎學金。

錄取頂大的包括交大資工系黃哲亞、成大企管系范宸睿、中興大學洪晨軒、中山大學蘇泓丞等。

黃哲亞三年前會考成績可錄取中一中，但選擇離家只要5分鐘車程的旭光高中，不僅獲得獎學金，也省去舟車勞頓和交通時間，有較多時間專心讀書，果然一舉上榜，他表示未來想從事程式設計工作。

范宸睿國中成績並不突出，同樣因不想離家太遠，節省學費、交通住宿費的考量而選擇旭光，他在過去兩年收起玩心、認真讀書，尤其針對不擅長的英文努力加強，如願進入成大企管系，他希望多了解管理相關知識、未來自行創業。

錄取中國醫藥大學物理治療系的金瑞婕，是從小在信義鄉人和部落長大的布農族原民，她感謝學校老師對課業耐心講解，讓他有任何問題都勇於發問，最後衝刺階段也針對較差的英文做加強，希望未來習得專業醫療技術，回到部落幫助族人、健全醫療體系。

南投縣教育處長陸正威指出，今年旭光高中有兩百多位畢業生，三分之一都透過繁星推薦管道，得以進入大學就讀，縣府也將持續投注更多教育資源，協助縣內學子學習與成長。



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