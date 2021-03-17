繁星推薦放榜！錄取率6成　全台94系掛零、台大經濟系也缺額

▲110學年度大學繁星推薦入學招生今日公告篩選結果。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

110學年度大學繁星推薦入學招生於今（17日）公告第一類至第七類學群錄取暨第八類學群篩選結果，第一類至第七類學群計錄取率為60.32%，較去年減少1.71%；另外，第一類至第七類學群招生缺額965個，較去年1,280個，減少315個。今年因各校系分發比序項目皆訂足七項，故無增額錄取情形。

今年有68所大學1,779個學系參加招生，共提供16,111個招生名額，以及1,969個原住民外加名額。甄選會指出，第八類學群醫、牙學系報名人數共計790人，較去年622人，增加168人。經第一階段篩選後，通過醫學系第一階段篩選人數計有335人、通過牙醫學系第一階段篩選人數則計有74人。其中，國立陽明大學牙醫系通過篩選人數不足該系預計甄試人數1名。

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甄選會表示，第一類至第七類學群報名人數為24,732人，較去年23,559人，增加1,173人，錄取人數14,918人，較去年增加305人，但因為報名人數增加，故錄取率由去年62.03%略降至60.32%，下降1.71個百分點。第一類至第七類學群招生缺額共965個，有94系無人錄取，台灣大學、成功大學等也出現少數缺額，另有22校招滿無缺額。

甄選會另外表示，17日上午9時起，考生可憑學測應試號碼、身分證號碼及個人密碼查詢分發比序錄取或篩選結果。甄選會並同時提供各推薦高中上網下載所屬推薦學生錄取及篩選結果。錄取生由各大學寄發錄取通知單、通過篩選考生亦由各大學寄發指定項目甄試通知，甄選會不另行書面通知。考生對錄取結果有疑義欲申請複查時，可依簡章規定以網路申請方式向甄選會提出。

甄選會提醒，第一類至第七類學群分發錄取生即取得各該校系的入學資格，無論放棄與否，一律不得報名110學年度大學「個人申請」入學及參加「科技校院日間部四年制申請入學」第一階段篩選。錄取生若欲放棄入學資格，應於3月19日至3月22日每日上9時至下午9時止，至甄選會完成網路聲明放棄入學資格作業，否則不得參加110學年度「大學考試入學分發招生」、「科技校院四年制及專科學校二年制甄選入學招生」及「科技校院四年制及專科學校二年制日間部聯合登記分發入學招生」。

第八類學群通過篩選考生，須依通過篩選校系的規定參加第二階段指定項目甄試。另因錄取結果未定，故考生仍可報名參加110學年度大學「個人申請」入學招生，惟通過醫學系篩選的考生，不得再報名同一所大學之醫學系。通過牙醫學系第一階段篩選之考生，不得再報名同一所大學之牙醫學系。最後，特別呼籲考生，經面試後而獲錄取者，即取得該醫學系、牙醫學系的入學資格，無論放棄與否，一律不得參加大學「個人申請」入學招生網路就讀志願序登記，接受統一分發。