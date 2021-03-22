南投性侵案「網友狂蓋樓」！巴哈姆特真吞罰單　縣府證實：不改再罰

▲涉嫌性侵同學的男高中生因父親為警職而引起關注。（圖／翻攝草屯分局臉書）

記者高堂堯、莊智勝／南投報導

南投縣一名男高中生涉嫌性侵同班女同學，少年還仗著自己父親是警察，多次以手機拍下裸照，並向同學炫耀，全案曝光後引起公憤；不料事隔7個月後，卻傳出網路論壇「巴哈姆特」因拒絕刪除網友張貼之相關貼文而遭開罰。南投縣社會勞動處副處長張木斌證實，確實已依《兒童與少年福利與權益保障法》開罰巴哈姆特6萬元罰鍰，並要求改善，若未改善將可連續開罰。

南投高中生性侵女同學一案引起社會輿論譁然，由於少年父親為警職身分，後續事件處理更引起網友關注，案發後「巴哈姆特」論壇內的「場外休憩區」多次有網友蓋樓，張貼事件相關貼文揶揄、諷刺少年，並引起眾多網友回文讓該帖「不斷上浮」，吸引更多網友點擊觀看。

網路粉專「一百五」透露，由於男學生犯案時未成年，但巴哈姆特上卻有許多男同學姓名、照片等可辨識身分資訊，因此遭政府機關去函要求刪除文章，不料卻遭到站方拒絕，南投縣府因此鐵腕開罰，「知情人士透露，下一波開罰可能將會是網路論壇『DCARD 狄卡』與『台大 PTT BBS站』。」

對於這一消息，南投縣社會勞動處副處長張木斌證實，確實已經對巴哈姆特開罰，此次是依《兒童與少年福利與權益保障法》第46條第3項規定、並依第94條第1項開罰罰鍰6萬元，先前行文有要求巴哈姆特於公文到達7日內改善，因未改善才開罰，若站方未來仍堅持不改，將可「連續開罰」。

張木斌說，社勞處同仁目前都有定期在網路蒐證，半年前就主動已發公文各大網路論壇，要求刪除相關涉及個資和案件當事人權益的PO文，有些論壇也已配合進行留言管理；但春節後發現有些論壇相關留言又開始浮現，再次行文要求改善，但巴哈姆特並未配合刪除留言，因此才開罰。

張木斌表示，縣府主動針對兒少案件的網路相關留言進行裁罰，應該是創下全國首例；雖然也擔心引發「打壓言論自由」的網路輿論風向和批評，但依法行政的立場不會改變。