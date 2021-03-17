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大學繁星推薦放榜　長榮中學星光熠熠

▲繁星推薦放榜，長榮中學星光熠熠，計有70位同學經由此一管道錄取公私立大學，近半錄取生獲得國立大學青睞。（圖／記者林悅翻攝）

▲繁星推薦放榜，長榮中學星光熠熠，計有70位同學經由此一管道錄取公私立大學，近半錄取生獲得國立大學青睞。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

繁星推薦17日放榜，長榮中學一如往常又是星光熠熠，計有70位同學經由此一管道錄取公私立大學，近半錄取生獲得國立大學青睞。

長中指出，葉章楷同學錄取國立台灣大學；陳柔安同學錄取國立清華大學；高品堯同學錄取國立交通大學；林呈芫同學錄取國立成功大學；許佑瑄同學錄取國立成功大學；陳宥瑾同學錄取國立政治大學；楊凱文錄取國立陽明大學；蔣承翰同學通過馬偕醫學院醫學系第一階段；王煜荏同學通過長庚大學醫學系第八類學群第一階段；鍾昀真同學通過中山醫學大學醫學系第一階段，成績斐然全校師生同表慶賀。

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長榮中學許德勝校長表示，今年長榮中學繁星推薦依然耀眼奪目，共計有70位透過這次甄選進入大學。包含之前已經通過特殊選才錄取中山大學電機系的李思翰同學，已有30位錄取國立大學，3位通過醫學系第一階甄選。長榮中學的教學目標明確。除了全人教育，更致力於升學輔導。近幾年來，長榮的升學成績，在台南市是有目共睹的，這些成就歸功於高中部的教師同仁努力的付出，因舷長中擁有一群認真又負責的教職同仁，所以可以勇敢地說長榮中學絕對是家長的最佳選擇。

高中部林圻川主任表示，一直以來高中部在升學輔導的成績斐然，以今年110年學測成績為例。3年前以國中會考成績A+的孩子進入本校，皆可達各科頂標(台、清、交、成、政的錄取標準)，而以B+的成績進入本校就讀的孩子皆有前標的表現(國立大學的錄取標準)。高中部都是一群經驗豐富、熱情、又積極的老師，也感謝這群老師3年來的對於孩子在課業及身心靈的輔導，才有今日美好的果實。

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