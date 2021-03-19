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「新台灣之子」繁星上交大機械　中興高中近5成考生成功摘星

▲南投中興高中今年有58位學生透過繁星計畫錄取大學。（圖／國立中興高中提供）

▲南投中興高中今年有58位學生透過繁星計畫錄取大學。（圖／國立中興高中提供）

記者高堂堯／南投報導

大學「繁星推薦」入學3月17日放榜，國立中興高中共58人成功「摘星」，錄取頂尖大學台、清、交、成大和政大的學生也有6人；其中「新台灣之子」陳宥翔克服家境並非優渥的成長環境，秉持「用教育翻轉人生」的學習態度，維持優異成績，終於錄取心儀的交大機械工程系，格外令人激賞。

中興高中指出，這次130名學生報名，錄取率達45 %，錄取國立大學者有33人，最特別的是經二輪分發上榜的學生有17人。

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陳宥翔的母親從中國大陸遠嫁來台，因家境不甚寬裕而長期須外出工作，陳宥翔從小也得協助家務，卻從不喊苦；面對高中繁重課業、同儕競爭壓力，他也時常提醒自己「一定要藉由教育來翻轉自己的人生」，不但維持校排在2%，也積極參加環境科學科展、到中教大發表小論文等活動，最終錄取交大機械工程學系，他感到很開心。

錄取台大材料系的洪睿廷，國中會考成績原可上中一中，但考量繁星升學管道優勢，改以中興高中為第一志願；如此穩紮穩打的個性，加上每個科目都認真學習投入，充分反應在他的繁星校排上，總共14個科目的四學期成績，高達13個科目是校排第一，相當驚人。

就讀普通班的南投市小孩李哲宇，因老師的循循勉勵，充分運用時間學習應考，學測考出52級分的「不普通」佳績，順利錄取中山大學電機工程學系，他表示未來想要要從事半導體業；分別考上北大應用外語系、南藝大學應用音樂系的黃舒郁和邱芊纓，也都相當感謝老師在課業或心情上的聆聽與支持。
 

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