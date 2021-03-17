不畏先天肌肉萎縮　他以67級分學測成績拚上台大工商管理系

▲丹鳳高中黃宥嘉患有先天性遺傳疾病「肌肉萎縮症」。（圖／丹鳳高中提供）

記者崔至雲／台北報導

110學年繁星推薦錄取名單今（17日）出爐，罹患先天性肌肉萎縮症的丹鳳高中學生黃宥嘉，今年以67級分的好成績錄取台大工商管理學系。黃宥嘉期許自己未能能堅持不懈地學習，戰勝生命困境，迎向絢爛的陽光。

丹鳳高中提到，黃宥嘉罹患先天性肌肉萎縮症，導致行動不便需坐輪椅代步，而且沒辦法自己寫字，只能用打字應試，非常辛苦。黃宥嘉從國中時期就熱愛寫作，雖然每寫一次，就讓固定萎縮的手部疲勞痠疼，但文字帶給他內心安頓及生命熱情，讓他沉醉於寫作的世界。

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▲丹鳳高中羅濟恩、黃宥嘉錄取台大。（圖／丹鳳高中提供）

丹鳳高中說，黃宥嘉在校表現優異，他代表學校得到區賽作文第一名的殊榮，另外，他也跟同學一起參加科展，和夥伴們分工合作，得到「新北市賽優等」及「團隊合作獎」，學校多元的學習環境，讓他找到語文科學雙斜槓的自己。

此外，丹鳳高中學生羅濟恩今年也以數學15滿級分四科合計57級分的好成績錄取台大資工系。丹鳳高中提到，羅濟恩喜歡丹鳳高中的教學設備新穎、開設的課程多元豐富，羅濟恩就學時間，全神貫注於學習，對於專題研究的桌遊數學，覺得特別新奇有趣。此外，在Bebras國際運算思維挑戰賽施策也拿到PR99的好成今。如今，羅濟恩掌握在關鍵時刻全力以赴，在學測成績表現亮眼，錄取台大資工系。



