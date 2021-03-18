鹿港高中3胞胎從小同校　 繁星分奪台大、台師大及北醫大

▲鹿港高中3胞胎繁星錄取。（圖／鹿港高中提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

今年大學繁星推薦放榜，彰化縣鹿港高中有58名學生錄取，其中三胞胎兄弟馮聖晉、馮聖軒、馮聖祐，各有專長，分別錄取北醫藥學系、台大中文系與台師大地球科學系，表現相當亮眼出色。

鹿港高中秘書張富強表示，聖晉、聖軒及聖祐三人從幼兒園、文開國小、鹿港國中一直到鹿港高中都是就讀同一所學校，三人個性開朗積極參與社團活動，就讀高中1年級時，還曾參加機器人競賽獲得表揚，聖晉是班聯會主席、聖軒的文學造詣非常高，而聖祐則是熱愛地球科學。

[廣告]請繼續往下閱讀...

三胞胎的父母親在工廠工作，家境小康，三人從鹿港國中畢業後，捨棄彰化高中選擇離家近的鹿港高中就讀，成績優異也曾領過獎學金，張富強說，這三兄弟相當的貼心，又孝順父母，是不可多得的好學生。

張富強說，三兄弟上高中後，3人都各自有目標，選擇社會組及自然組不同班就讀，課後3人會對課程交換讀書心得，互相打氣，考試都有不錯的成績，此次3人分別錄取北醫藥學系、台大中文系與台師大地球科學系，三間學校都在台北，未來3人也可以就近互相照顧，在家人及學校的期盼下，將展開大學新生活。

►風雨球場涉弊！田中公所及廠商遭搜索 帶回10多人偵訊

►二林分會老大「5億超跑」辦婚禮 警掃蕩扣3千萬黑錢送進看守所

►退伍前一天車禍昏迷！中寮消防役男未恢復意識 彰化分署捐款救急

►彰化大停電3hrs引爆怒火！工業區最慘 台電：啟動減價機制

►限量「玫瑰粉」大同電鍋來了！3490元→2799元 放在廚房美到仙氣噴發