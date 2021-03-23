王世堅點出空軍3大問題　籲趕緊全面檢查維修F-5E

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者林敬旻攝）



記者黃巈禾／台北報導

2架F-5E戰鬥機22日進行例行訓練，返航途中調整隊形時發生擦撞併墜海，造成1人殉職1人失聯。對此，民進黨台北市議員王世堅點出空軍的3個大問題。

王世堅23日在政論節目《平論無雙》表示，空軍遇到3個大問題，第一、飛行人員人數不足；第二、主力戰機設備老舊；第三、共機擾台，光是去年1月到11月空軍就有3萬多飛行小時，比平常多1千個飛行小時，都已經人員不足，加上設備老舊，共機又擾台，當然現在國防部有很積極一步一步在改善。

王世堅指出，彈射椅若是被撞擊而自行彈射，飛行員可能會重傷，甚至沒辦法獲救，「現在國防部編列這6億，我想他們會加速，今年年底應該會汰換完成」。

王世堅提到，之所以先前在國防部有拖延，是因為本來政府打算汰除F-5E，但這些新型的彈射座椅還是可以裝到其他戰鬥機上使用，這些應該積極下去做，尤其是針對剩下的F-5E，進行整體檢查、維修，甚至重新檢視並更新裝備，這些都非常重要，且是具有急迫性的事情。

對於彈射座椅更換問題，空軍後勤處長林志宏22日表示，空軍規劃採用世界最先進的馬丁貝克公司（Martin-Baker Aircraft Co. Ltd.）產品「Mk16」彈射椅，相關預算還在評估當中，目前F-5有汰除規劃，後續會進行妥善運用在其他飛機種上面。空軍參謀長黃志偉中將也表示，金額約新台幣6億元，詳細數字要在廠商進一步現勘計算完畢之後，才有精確評估。