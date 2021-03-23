汰換F-5舊型彈射椅慢半拍　林郁方：飛行員生命比不上鳳梨？

▲林郁方。（資料照／記者蔡紹堅攝）

記者蘇晏男／綜合報導

台東空軍志航基地2架F-5E戰機22日於訓練時發生擦撞，造成1死1失蹤，其中死者26歲中尉飛官羅尚樺是因逃生時座椅彈射，導致頭部外傷，顱內出血殉職。對此，國民黨前立委林郁方23日表示，去年發生同樣事件後，空軍為何不緊急採購新品？新的彈射椅完成汰舊換新前，F-5戰機為什麼不先停飛？這麼多飛行員的生命比不上一顆鳳梨？

F-5E事發後，林郁方透過臉書以「樣的悲劇一再重演！除了心痛，還能說什麼？」發文表示，檢察官初判羅尚樺死因為「戰機彈射，導致頭部外傷，顱內出血，終因中樞神經休克而死亡」，這讀起來很熟悉吧？

接著，他指出，去年10月29日，另一位檢察官在鑑定F-5E飛行員朱冠甍上尉的死因時，用字不是完全一樣嗎？請問三軍統帥，如果這次禍因還是彈射椅的話，誰該負責？去年朱冠甍的死因已被判定是舊式彈射椅性能不佳，空軍為何不緊急採購新品？而新的彈射椅完成汰舊換新前，F-5戰機為何不先停飛？對空軍而言，有什麼比飛行員的命更寶貴的嗎？

林郁方說，空軍參謀長說已採購MK16先進彈射椅，預計今年底可交貨，但他非常不解為何農委會有辦法在幾天內就撥款10億元，補助鳳梨外銷，國防部卻不能動用預備金立刻採購新型彈射椅？難道在這個國家，這麼多F-5飛行員的生命比不上一顆鳳梨是嗎？

另外，國民黨立委馬文君23日質詢行政院長蘇貞昌時，質疑去年事故後也是馬上停飛，但復飛才不到兩個月又出事，當時做好彌補了嗎？空軍表示將花6億預算進行彈射座椅更換，「6億很難嗎？」

蘇貞昌則強調，「只要有需要，不要說6億，再多的錢都要保護飛官安全」。馬文君說，光是鳳梨被中國禁止進口，政府馬上籌措出10億補助，希望對於飛行安全 ，尤其針對F-5E老舊機型，勇鷹號要3年後才能遞補上來，認為該花的錢要趕快花。對此，蘇貞昌則回應，「不用籌措，這個錢已經核定，會立刻換發。」