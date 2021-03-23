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社會 社會焦點 保障人權

飛官頭盔尋獲！　軍方於南田海邊找到疑似「機腹殘骸」

記者楊漢聲、邱茀濱／屏東報導

台東空軍志航基地2架F-5E戰機昨（22）日疑似發生擦撞墜海，軍方稍早在南仁路潮間帶附近找到一個飛官頭盔，但還無法確認是哪位飛官所有。另外，達仁鄉南田村海邊也有大量機身殘骸，志航基地對此表示，殘骸應該位於機腹位置。

▲▼F-5E戰鬥機墜機，南田村海邊發現疑似殘骸。志航基地表示，殘骸應該是機腹位置。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲F-5E戰鬥機墜機，南田村海邊發現疑似殘骸。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

據悉，軍方23日先是在岸際邊發現軍靴及部分機體殘骸，而更早前，搜救人員在距離旭海漁港南方約15公里處的屏東南仁港附近沙灘，發現疑似大片戰機殘骸。23日下午，三軍聯訓指揮官張明德證實，在岸邊找到一個空軍頭盔，但是無法證實是屬於羅尚樺或是潘穎諄所有。

另外，軍方也在台東縣達仁鄉南田村的海邊，發現疑似戰機殘骸碎片。志航基地對此表示，殘骸應該位於機腹位置。目前軍方懷疑潘可能墜落在鄰近山區，因此也派出兩棲偵搜部隊攜帶彎刀、繩索挺入山區搜救，「弟兄們都抱著相當沉痛的心情搜索，希望能盡快傳出好消息。」

這起事件發生於22日下午3時45分，當時空軍F-5E戰鬥機於臺東志航基地起飛執行訓練任務，卻於15:06疑似在變換隊形時發生擦撞，造成其中2架F-5E墜海，並造成機上兩位飛官，上尉潘穎諄失蹤、中尉羅尚樺殉職。

▲▼F-5E戰鬥機墜機，南田村海邊發現疑似殘骸。志航基地表示，殘骸應該是機腹位置。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼F-5E戰鬥機墜機，南田村海邊發現疑似殘骸。志航基地表示，殘骸應該是機腹位置。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼搜救人員發現疑似F-5E戰機殘骸。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲搜救人員發現疑似F-5E戰機殘骸。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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