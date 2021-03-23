國民黨批動用側翼轉移焦點　民進黨：一起為空軍打氣很難？

▲F-5E戰鬥機墜機，南田村海邊發現疑似殘骸。志航基地表示，殘骸應該是機腹位置。（圖／記者楊漢聲翻攝）



記者黃巈禾／台北報導

台東志航基地2架F-5E戰機22日發生擦撞，造成1死1失蹤，殉職的中尉飛官羅尚樺死因為逃生時座椅彈射，導致頭部外傷，顱內出血。國民黨文傳會副主委鄭照新表示，凍結預算非刪除預算，民進黨動用側翼試圖轉移焦點。對此，民進黨反擊，國民黨大噴政治口水，「一起為空軍打氣有很難嗎？」

民主進步黨發言人簡舒培23日表示，對於空軍F-5E戰機發生不幸意外，總統蔡英文已在第一時間下令搜救優先，現階段國軍仍全力搜救失聯的軍官，民進黨也表達全力支持國軍的態度，今天立法院朝野也對飛官墜機的事故進行默哀，展現全國一致支持國軍的團結氣氛。

簡舒培指出，不知為何國民黨文傳會副主委要在國人祈禱搜救消息時，刻意拍攝個人影片消費意外事故？民進黨不願也不想在這個時刻和國民黨進行政治攻防，但國民黨的言行不僅無助於搜救行動，更是在傷口上灑鹽，如此借題發揮的政治口水，相信社會大眾自有評斷。

簡舒培強調，全國上下為不幸事故感到悲痛之際，國防部即刻宣布空軍除了戰備機外，全軍所有快、慢速訓練、演習機全數暫停，進行特檢，國民黨卻拍影片消費不幸，不禁讓人想要問國民黨主席江啟臣，在這全國都感到哀傷的時候，一起為空軍打氣有很難嗎？另外提醒國民黨，凍結國防預算是事實，但不想在這時候隨國民黨起舞，歡迎大家自行上網搜尋國民黨凍結國防預算。