F-5E意外歸咎在野凍結國防預算　國民黨：民進黨低估人民智商

▲F-5系列戰機，非當事戰機。（圖／ETtoday資料照）

記者蘇晏男／台北報導

台東空軍志航基地2架F-5E戰機22日於訓練時發生擦撞，造成1死1失蹤，殉職的26歲中尉飛官羅尚樺死因為逃生時座椅彈射，導致頭部外傷，顱內出血。針對網傳國民黨凍結國防預算而釀憾事，臉書「國民黨發言人」23日表示，凍結預算非刪除預算，是藉此要求國軍赴立院報告設備更新計畫，了解計畫有無缺陷，但民進黨卻動用側翼試圖轉移焦點，手段劣質。

國民黨文傳會副主委鄭照新透過臉書「國民黨發言人」表示，昨天F-5E意外凸顯彈射座椅的缺陷，社會尤其關注空軍設備更新的計畫問題，但沒想到民進黨作為執政黨，不僅沒有面對問題，反而動用側翼散發大量凍結國會國防預算的資訊，試圖甩鍋給國民黨及其他在野黨，並指稱都是因為在野黨抵制預算，所以沒有前進行設備更新計畫。

「這樣的說法簡直是低估了人民的智商。」鄭照新指出，凍結不等於刪除預算，凍結的目的是要請行政部門面對問題、面對計劃，把計劃攤開在人民跟國會的面前，接受監督，如此才能及時發現今天做的計劃哪裡有缺陷。

鄭照新表示，「今天不正是因為國軍的計畫不夠透明，所以大家都不知道，原來我們在這個彈射座椅的這個計劃，已經落後2011年就全面汰換座椅F-5E座椅的韓國將近十年以上嗎？」

鄭照新喊話，如果沒有凍結預算要求國軍或者國防部相關行政部門前來報告，這樣的事件是不是要等到下一個意外發生時候，我們才會知道原來計劃有這樣的缺陷。所以，今天發生此憾事只是證明國軍及相關的計劃，更需要公開接受人民的檢驗跟監督，才能避免我們寶貴的飛行員生命的喪失，而非像民進黨現在這樣，運用謊言跟錯誤的知識等劣質手段轉移焦點。

鄭照新說：「我想這樣子不面對問題，只會讓人民對執政黨更加失望。這樣子一種粗糙劣質的謊言，民進黨還是省省吧。」