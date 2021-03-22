宜蘭AZ疫苗第一針　羅東聖母醫師曾彰文：對疫苗有信心

▲AZ疫苗開打日上午，羅東聖母醫院兒科醫師曾彰文打下宜蘭縣第一針。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

AZ疫苗開打日上午9時30分許，羅東聖母醫院兒科醫師曾彰文打下宜蘭縣第一針，他說：對中央的政策及疫苗把關有信心，呼籲民眾別害怕也別過度聽信網路媒體的相關訊息，要相信科學、相信醫學、相信數據。羅東聖母醫院預計22日施打20人，至中午施打的醫護並無異狀。

羅東聖母醫院表示，因上週午3月19日在中央疫情指揮中心者會後方確認3月22日確定開打COVID-19疫苗，又因疫苗保存限制，須以預約方式且人員到齊方能施打，以致該院有意願施打的同仁無法在短時間內每梯次全部預約滿額。

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但開打第一天上下午就各有10人預約完成。尤其是外科的蘇姓醫師在上週五得知預約訊息後搶頭香報名，他說對疫苗有信心，配合中央防疫政策，早日施打保護自己也保護家人及病人。

而22日完成宜蘭地區COVID-19疫苗施打第一針的是本院的兒科曾醫師，他表示對中央的政策及疫苗把關有信心，呼籲民眾別害怕也別過度聽信網路媒體的相關訊息，要相信科學、相信醫學、相信數據。

羅東聖母醫院指出，至22日中午，完成施打的10名醫護狀況良好並無異狀，對尚未施打的醫護人員應可建立更堅強的信心，預約施打人數陸續增加中。

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