110年全中運雲林防疫大升級　5座防疫智能潔淨門進駐

記者蔡佩旻／雲林報導

110年全國中等學校運動會為全國矚目，雲林縣政府投入各項準備工作，新冠肺炎疫情同時須重視，全力做好防疫相關措施更是當務之急。經雲林縣議員黃文祥與縣政顧問黃秀玉牽線下，新北市蘆洲區復興福德宮捐贈貳萬支防疫酒精筆及福德宮董事長李福田捐贈防疫智能潔淨門5座，全面提升防疫。

▲新北市蘆洲區復興福德宮董事長李福田捐贈防疫智能潔淨門5座，110全中運全面提升防疫，雲林縣議員黃文祥示範消毒。（圖／記者蔡佩旻攝）

行政處長魏勝德說明，防疫智能潔淨門將設置此次全中運重要場館入口，田徑場2部、石榴國中、建國國中、虎尾國小各1部，每座每次可進行1萬人次的消毒，消毒範圍為全身及衣物，鞋子的部分以高效UV光複合消毒，且每次消毒作業僅需2秒鐘；防疫酒精筆則是結合酒精消毒與筆的功能，提供選手們隨身攜帶，隨時消毒。

▲新北市蘆洲區復興福德宮捐贈貳萬支防疫酒精筆，提供參賽選手隨身攜帶，隨時消毒。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，感謝新北市蘆洲區復興福德宮捐贈貳萬支防疫酒精筆；李福田先生捐贈防疫智能潔淨門5座及消防防護裝備20套，大幅提升防疫能量，與縣府一同守護參賽選手的健康，雲林縣能夠承辦全國大型運動賽事，我們一定全力以赴，非常感謝李福田先生及主任委員許碧玲女士為雲林縣的付出與貢獻。

雲林縣消防局長林文山表示，消防防護裝備包含衣、褲、鞋、帽、頭套、手套及胸前掛燈，全套的裝備提供消防人員更完善的防護，為消防員執勤時，帶來更安全的保障，提振消防人員的士氣。

▲雲林縣消防局獲贈消防防護裝備20套消防裝備包含衣、褲、鞋、帽、頭套、手套及胸前掛燈，全套的裝備提供消防人員更完善的防護。（圖／記者蔡佩旻攝）





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