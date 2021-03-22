僅24.5%願打AZ！4成民眾因蔡英文、陳時中施打疫苗願意接種

記者蔡玟君／台北報導

AZ疫苗今（22日）開打，行政院院長蘇貞昌與衛福部部長陳時中帶頭到台大醫院率先施打，希望能鼓勵民眾踴躍施打。台灣社會調查所所長、前衛生署署長楊志良今發表最新千人電訪民調，有超過4成民眾表示，會因總統、院長等政治人物接種提高施打意願，但如果未來一週能接種AZ疫苗，僅24.5%民眾願意施打。

▲台灣社會調查所所長、前衛生署署長楊志良公布千人民調疫苗施打意願。（圖／記者蔡玟君攝）

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▲▼如果總統蔡英文、衛福部部長陳時中施打，超過4成民眾會提高施打意願。（圖／記者蔡玟君攝）

台灣社會調查所3月17、18日針對「提高民眾施打疫苗意願」、「疫苗施打意願與民眾擔心程度」以及「中國製疫苗看法」3議題對20歲以上民眾進行電訪，有效樣本數為1073份。調查結果顯示，如果總統蔡英文率先施打，有44.2%民眾表示會提高接種意願；行政院長蘇貞昌施打，有39.1%民眾會提高施打意願；衛福部部長陳時中施打，有43.6%民眾會提高施打意願。

▲未來一周有機會施打AZ疫苗，僅有24.5%民眾表示有接種意願。（圖／記者蔡玟君攝）

但如果未來一周有機會施打AZ疫苗，僅有24.5%民眾表示有接種意願，不願意施打AZ疫苗者，如果有其他美廠品牌，願意接種的比例為24.7%；此外，有68.1%的民眾部擔心因意苗施打時間及比例，而影響國內產業與就業。

針對中國製疫苗部分，有46.4%的民眾認為引進中國疫苗是中共政治操作，不應該引進；仍有37.4%的民眾認為只要證明中國疫苗有效，就應該引進。

楊志良表示，目前台灣人施打意願不高是因為認為台灣較安全，所以不願意施打，但現在歐美國家擬發行疫苗護照，如果都不打,台灣就達不到群體免疫，也就無法和其他國家來往，因此認為政府與指揮中心現階段最大挑戰就是提高民眾接種意願，部會首長應帶頭施打，建立民眾信心，他也指出如果年底可以大量施打，加上第二劑施打、等待群體免疫，可能明年能完全解封。