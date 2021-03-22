獨／張鮭魚之夢曝上課慘狀：被譏笑、老師要他回家...校方回應了

▲張鮭魚之夢提約訪條件，請吃大餐才同意拍照，還回傳自拍照。（圖／張鮭魚之夢提供）



記者游瓊華／台中報導

壽司郎推優惠掀起全台鮭魚之亂，台中張姓男大生為免費壽司改名為「張鮭魚之夢」後，因網路上不斷有其他黑歷史被爆出，還要求媒體若想採訪他就得買單請吃飯，讓張男瞬間成為全台最紅男子。今天張男到校上課，透露在課堂上不斷被同學嘲笑，老師也在全班面前點名喊出他的全名，還要求他「離開教室！」讓他覺得很丟臉。對此，中國醫大表示，沒聽說此事，但會進一步了解。

張鮭魚之夢表示，今天一早就到校上課，同學們都在笑他，讓他整堂課都趴著上課，「真的很丟臉」，也擔心是否壽司郎真的將他拉黑，列入黑名單，不斷要求記者幫他打聽清楚，還說教授在課堂上點名，全班聽到名字後都在笑，教授甚至要求他離開教室回家。對此，中國醫大指出，改名是學生私領域部分，不會介入，至於上課被老師要求離開一事，得再進一步了解。

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▲醫科男「鮭魚之夢」一度傳遭壽司郎黑名單，但業者已否認。（圖／翻攝自YouTube／陳岳揚 Reezy）



張鮭魚之夢強調，對於其他人的譏笑，他覺得「管不了別人的嘴」，所以目前還不會將名字改回，因為即便改了，同學還是會把他的新名字爆料PO網，等陣子事情落幕後再去改名。