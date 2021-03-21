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鮭魚之夢反擊！壽司郎喊告攏係假　親駁YT「黃牛鮭」：再亂講就告

▲張鮭魚之夢提約訪條件，請吃大餐才同意拍照，還回傳自拍照。（圖／張鮭魚之夢提供）

▲張男為了吃免費壽司，將自己改名為「鮭魚之夢」爆紅。（圖／張鮭魚之夢提供）

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

「鮭魚洄游」風潮不斷延燒，台中中國醫藥大學中醫系張姓男大生為了吃免費鮭魚，配合連鎖壽司店「壽司郎」活動，將自己改名成「鮭魚之夢」一舉爆紅，但隨後卻頻頻被同學在網路上爆料黑歷史，YouTuber「陳岳揚 Reezy」更直指張男已被業者列為黑名單，同時張男昨更自爆遭壽司郎提告。對此，張男今接受《ETtoday新聞雲》訪問，表示經過他自行查證，壽司郎提告一事是假的，同時張也警告YouTuber陳岳揚，強調自己沒當「黃牛鮭」，要陳男停止捏造訊息，否則將會提告。

張姓男大生為免費壽司改名為「張鮭魚之夢」，一度以為自己用完3次更名機會、即將成為「鮭魚醫生」而爆紅；但張男在大紅後即糾紛不斷，先是有同學接連在PTT、Dcard等論壇上大掀黑歷史，直指張男在系上被稱為「系核」，是「核子彈」般的存在，不但貪小便宜，且謊話連篇，過往精彩事跡數不勝數。

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此外，YouTuber「陳岳揚 Reezy」19日PO出影片表示，當天到壽司郎朝聖時巧遇「鮭魚之夢」，還付了300元給張男加入「鮭魚團」，並與不認識的6人進壽司郎同桌用餐，最後再由張男替大家埋單；陳岳揚還在影片中指出，張男不但提及自己每周都到遊樂園賣黃牛票，現場更直接扮起「黃牛鮭」，在店內逐桌詢問「要不要幫忙結帳，每桌只收400元」，誇張行徑因此遭該分店列入黑名單。

▲▼醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單。（圖／翻攝自YouTube／陳岳揚 Reezy）

▲陳岳揚當天到壽司郎用餐巧遇鮭魚之夢，還加入他的「鮭魚團」，大爆張男是隻「黃牛鮭」。（圖／翻攝自YouTube／陳岳揚 Reezy）

更令人訝異的是，張男昨（20日）亮出LINE對話截圖，署名「スシロー壽司郎」的帳號私訊他，表示活動一天只能免3餐最高消費，即當日用餐超過3次以後，就需支付餐費，因此直指張男不當得利，並要求支付第4餐以後費用，否則就要報警並提告。

對此，《ETtoday新聞雲》記者今致電「鮭魚之夢」求證，張男表示，對話截圖是真的，但經過他自行查證、與壽司郎連絡後，業者卻表示沒有這回事，因此推測應該純屬網友惡作劇，「什麼不當得利、報警告我，都是假的！」

▲▼張鮭魚之夢疑似遭壽司郎私訊喊告。（圖／張男提供）

▲張男表示收到署名「スシロー壽司郎」的帳號私訊，說要告他不當得利，但經過他查證根本是假的。（圖／張鮭魚之夢提供）

針對YouTuber「陳岳揚 Reezy」的影片，張男也反擊，表示陳男謊話連篇，根本就沒有到遊樂園賣黃牛票一事，且他也沒有當黃牛鮭，「一切全部都是謊言，請陳岳揚提出證據，如果他還要再講、散播不實謠言的話，我不排除提告！」

張男說，昨天前往雲林吃大鮭魚，是在壽司郎用餐時認識的網友載他南下，他透過優惠得到鮭魚後，也與網友一同分享，「我本來以為只會有2、3個人來吃，沒想到來了6、7人，嚇了我好大一跳！」當記者追問以後是否還會想到壽司郎用餐時，張男先是婉拒，表示自己現在已經不想再吃任何鮭魚相關料理，但隨後又反問「還有其他地方有類似活動嗎？最好是連鎖店，可以多人享用，不要一人獨享！」

由於明天就是周一，張男須回到學校上課，對於何時改回原名，張男則反問「這很重要嗎？」表示自己還想留著「鮭魚之夢」的名字一陣子，但對於周末結束感到恐慌，不太敢去學校，還異想天開地說，「不然我就告訴大家我已經把名字改回來了，但其實沒有，希望大家不要再來騷擾我！」

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▼張男目前暫時還不想改回原名，但也因「鮭魚之夢」太紅，暫時不太敢去學校。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼鮭魚之夢。（圖／記者白珈陽攝）

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