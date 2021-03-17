「別以為我不敢！」文山男大生改名鮭魚　5人爽吃免費壽司⋯店員竊笑

▲北市一名男子改名「吳鮭魚善」。（圖／記者翻攝，當事人提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者袁茵／台北報導

知名壽司店壽司郎日前推出活動，17日和18日只要姓名中有「鮭魚」同音同字就能全享「全桌免費」，據統計，全台北市截至17日中午，一共有20名民眾改為「鮭魚」。一名早上8時30分就到文山區戶政事務所改名叫「鮭魚」的吳同學表示，自己因為和朋友聊天，直言「不要以為我不敢」，所以一早就去戶政事務所報到。

壽司郎日前公告，17日、18日推出只有兩天的「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，姓名中有「鮭魚」同音同字就能全享「全桌免費」，同音的也有享有5折優惠，如果一個字同音也有9折，例如「俞小明、陳小圭」可享9折，「王瑰瑜、陳渝圭」可以享5折，不過優惠折抵一桌限用一次，一桌上限6人，結帳時於收銀櫃台出示可證明本名之證件即可。

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由於「鮭魚」兩字太特別，引發許多網友質疑，「到底誰會這樣取名？」不少民眾也笑稱，「壽司郎真的太小看客家人了」、「台灣人貪小便宜的逆襲要來了」、「一堆身分證換發日110/03/15、16、17」、「該改名了吧」。

根據統計，北市截至17日中午1時，總共有20名男女改名叫「鮭魚」或相關名字；另外信義區戶政事務所李科長表示，17日上午還有1名年輕男子跑來想改名，結果被承辦人員提醒，改名後會登記在戶政資料一輩子，進而勸退成功。

《ETtoday新聞雲》訪問一名23歲吳姓男大生，他表示自己在17日早上8時30分，就到文山區戶政事務所成功改名為「鮭魚」，起因是昨天跟朋友開玩笑說「明天有活動，要不要改名鮭魚？」結果被朋友嘲笑，而他則補充「如果我改要不要吃」、「不要以為我不敢」，朋友答應後，就真的訂好餐廳，並於17日到戶政事務所報到。

根據《姓名條例》第9條規定，若有下列情事之一者，得申請改名：一、同時在一公民營事業機構、機關（構）、團體或學校服務或肄業，姓名完全相同。二、與三親等以內直系尊親屬名字完全相同。三、同時在一直轄市、縣（市）設立戶籍六個月以上，姓名完全相同。四、與經通緝有案之人犯姓名完全相同。五、被認領、撤銷認領、被收養、撤銷收養或終止收養。六、字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因。

依前項第六款申請改名，以3次為限。但未成年人第2次改名，應於成年後始得為之。這次掀起的壽司改名風波，應可援用第六款申請改名，但依規定只以3次為限。此外，「改名、改回」即算2次，如改成「洪鮭魚」後再改回正常姓名，即用掉2次機會，未來只能再改1次，因此必須慎思。

被問到戶政事務所承辦人員是否有提醒改名3次等規定？吳姓男大生表示，確實有被提醒，但自己覺得過幾天就改回來了，所以沒有關係；而自己真的改完名之後，就馬上聯絡朋友，包括他在內的5人一同前往壽司郎用餐。

吳姓男大生說，用餐有限制1小時的時間，要結帳時仍依照平常方式，算盤子數量並結帳登記，到了結帳櫃檯時，再出示身分證件表明自己叫「鮭魚」，就能免費，而店員反應則是偷笑，便登記其姓名與出生年月日。

被問到與友人大概吃了幾盤？吳姓男大生表示，沒有計算，反正就是吃很多，至少有15盤以上，然後待滿1小時。

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