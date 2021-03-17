壽司之亂！北市連續2天「20人改名叫鮭魚」　還有1人被這理由勸退





▲壽司郎。（圖／記者黃士原攝）

記者袁茵／台北報導

知名壽司店壽司郎日前推出活動，17日和18日只要姓名中有「鮭魚」同音同字就能全享「全桌免費」，引發不少網友質疑「誰真的會叫鮭魚？」據了解，台北市至少有20名民眾，在16日與17日改名叫「鮭魚」，12區的戶政事務所也有許多民眾詢問，要如何更改姓名等方法。

壽司郎日前公告，17日、18日推出只有兩天的「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，姓名中有「鮭魚」同音同字就能全享「全桌免費」，同音的也有享有5折優惠，如果一個字同音也有9折，例如「俞小明、陳小圭」可享9折，「王瑰瑜、陳渝圭」可以享5折，不過優惠折抵一桌限用一次，一桌上限6人，結帳時於收銀櫃台出示可證明本名之證件即可。

由於「鮭魚」兩字太特別，引發許多網友質疑，「到底誰會這樣取名？」不少民眾也笑稱，「壽司郎真的太小看客家人了」、「台灣人貪小便宜的逆襲要來了」、「一堆身分證換發日110/03/15、16、17」、「該改名了吧」。

截至17日下午1時，台北市12區戶政事務所幾乎一半以上都有人改名「鮭魚」，中山區16日下午3時有1名年輕男子，17日中午12時有1名20幾歲男子；松山區17日上午11時有1名；中山區16日有1名年輕男子，17日有2名年輕男子；萬華區16日下午4時左右有2名年輕男子；文山區17日上午9時有2名認識的男子一同前來改名。

而士林區16日下午1男、17日中午2男，大安區則有2男1女前來改名。至於大同區、內湖區則無人改名叫「鮭魚」或類似姓名。

值得一提的是，南港區17日上午9時有一名在上班時間9時前，就來排隊等候改名的年輕男子，另外還有2名男子於上午10時左右認識並一同前往。

另外，信義區戶政事務所李課長表示，早上10有一名男子想來改名「鮭魚」，結果因辦理人員說「改名紀錄會一輩子登記在戶籍資料中，請好好考慮」，成功被勸退。不過，上午11時和12時左右，分別又有1男1女前來改名，並相當堅持要，最後也成功辦理。

▲北市一名男子改名吳鮭魚善。（圖／記者翻攝，當事人提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）



台北市12區改名「鮭魚」人數統計：

松山：1人。

大安：2男1女。

南港：3男。

信義：1男1女，另外1男被勸退。

中山：3男。

中正：1男。

萬華：2男。

文山：2男。

士林：3男。

大同：0。

內湖：0。

北投：0。

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