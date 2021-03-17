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新北8人改名「鮭魚」吃爆壽司！竟有人改叫「史大鮭魚」

▲壽司郎、鮭魚。（圖／台灣壽司郎提供）

▲壽司郎引爆「鮭魚潮」。（圖／台灣壽司郎提供）

記者羅婉庭／新北報導

知名餐廳壽司郎推出活動，17日和18日只要姓名中有「鮭魚」同音同字就能全享「全桌免費」。不料，消息一出真有人為了免費壽司到戶政事務所改名，新北市目前共8人改名，其中7位都在板橋區。此外，一位史姓男子，大開自己名字玩笑，改為「史大鮭魚」。

截至目前，新北市有8名改為鮭魚的市民，7名男性、1名女性，其中有7人皆為板橋人，板橋區公所表示，改名的7位民眾皆為20-25年輕人，全都是第一次改名，都向承辦員表示，要過幾天再改回來。有趣的是，板橋區有一位史姓民眾，改名為「史大鮭魚」，令承辦人員啼笑皆非。

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此外，有一位民眾因為沒帶戶口名簿，承辦人員告知必須通知戶長（其父親），不願意被家長發現，而成功被勸退。

壽司郎日前公告，17日、18日推出只有兩天的「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，姓名中有「鮭魚」同音同字就能全享「全桌免費」，同音的也有享有5折優惠，如果一個字同音也有9折，例如「俞小明、陳小圭」可享9折，「王瑰瑜、陳渝圭」可以享5折，不過優惠折抵一桌限用一次，一桌上限6人，結帳時於收銀櫃台出示可證明本名之證件即可。引發網友質疑「怎麼可能有人取名叫鮭魚？」

根據《姓名條例》第9條規定，若有下列情事之一者，得申請改名：一、同時在一機關、機構、團體或學校服務或肄業，姓名完全相同者。二、與三親等以內直系尊親屬名字完全相同者。

三、同時在一直轄市、縣 (市) 居住六個月以上，姓名完全相同者。四、銓敘時發現姓名完全相同，經銓敘機關通知者。五、與經通緝有案之人犯姓名完全相同者。六、命名文字字義粗俗不雅或有特殊原因者。

新北市民政局表示，因「文字字義粗俗不雅或有特殊原因」並無統一裁量標準，只要民眾向戶所提出改名申請皆會受理，不過一生只有3次改名機會，改名前務必三思。

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