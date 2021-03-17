一生只能改3次！免費吃壽司瘋改名　記住次數免成終身「鮭魚」

▲壽司郎哭哭！3男大生秒改名「鮭魚」 他揪團免費吃：留言就抽名額。（圖／翻攝臉書）



記者陳家祥／台北報導

知名連鎖迴轉壽司店是日前推出名字內含「ㄍㄨㄟ ㄩˊ」者享免費優惠，有民眾便突發奇想直接改名「鮭魚」，甚至還有民眾將常見的壽司佐料如鮪魚、白蝦、甜蝦等全都入名。但內政部提醒，依現行規定，人民一生可有「3次」改名機會，若超過次數恐一輩子揹著奇特姓名。

根據《姓名條例》第9條規定，若有下列情事之一者，得申請改名：一、同時在一公民營事業機構、機關（構）、團體或學校服務或肄業，姓名完全相同。二、與三親等以內直系尊親屬名字完全相同。三、同時在一直轄市、縣（市）設立戶籍六個月以上，姓名完全相同。四、與經通緝有案之人犯姓名完全相同。五、被認領、撤銷認領、被收養、撤銷收養或終止收養。六、字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因。

依前項第六款申請改名，以3次為限。但未成年人第2次改名，應於成年後始得為之。這次掀起的壽司改名風波，應可援用第六款申請改名，但依規定只以3次為限。此外，「改名、改回」即算2次，如改成「洪鮭魚」後再改回正常姓名，即用掉2次機會，未來只能再改1次，因此必須慎思。

另外，條例的第14條也規定，條例自104年5月20日修正公布施行前，有本人申請改姓、冠姓、回復本姓、改名、更改姓名、更正本名、回復傳統姓名、回復原有漢人姓名，其配偶、子女戶籍資料未為配偶、父或母姓名更改（正）者，戶政事務所應依職權為之。

戶政事務所依前項規定為職權登記後，應通知其配偶及子女，並請其換領國民身分證及戶口名簿。