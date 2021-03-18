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只准左轉卻直衝！台中22歲男盲駕豪華休旅　撞爛無辜小黃釀1傷

▲▼休旅車路口無視左轉燈亮往前衝，撞上計程車。（圖／民眾提供）

▲休旅車路口無視左轉燈亮往前衝，撞上計程車，車頭幾乎全毀。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

葉姓男子18日凌晨開著白色休旅車行經南屯區文心南路、文心南二路口時，疑無視路口已是左轉燈亮，不得直行，竟仍直接往前衝過去，結果與對向正在左轉的計程車發生車禍，休旅車車頭幾乎全毀，計程車董姓駕駛命大，幸運只受到輕傷。警方表示，初判休旅車為肇事主因，雙方無酒駕，將釐清肇事原因。

▲▼休旅車路口無視左轉燈亮往前衝，撞上計程車。（圖／民眾提供）

▲▼休旅車撞上計程車，造成計程車司機受輕傷。（圖／民眾提供）

▲▼休旅車路口無視左轉燈亮往前衝，撞上計程車。（圖／民眾提供）

第四警分局今天凌晨1點左右獲報，南屯區文心南路與文心南二路口發生車禍。警消立刻到場，發現有1人手腳有擦挫傷，立刻將他聳往中山醫院治療，無生命危險。警方也現場蒐證，經酒測確認雙方沒有喝酒，並調閱路口監視器，並有木及機車騎士提供行車紀錄器畫面。

從監視器畫面可看出，22歲葉姓男子開的凌志休旅車從文心南路由南往北開往南屯路時，到文心南二路口時，現場已是左轉燈亮起，不得直行，葉男竟仍強行直行通過，才與58歲董姓男子開的計程車發生側撞。碰撞當下，也嚇到機車騎士。

警方表示，初判葉男違反號誌管制，董男尚無肇事因素，將依規定轉交通警察大隊釐清肇事原因。

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