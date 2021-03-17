民進黨力挺陳柏惟撐過罷免危機　動員台中黨公職全力協助

▲台灣基進立委陳柏惟。（圖／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案第一階連署門檻達標，目前已進入第二階段，連署書需蒐集2.9萬份。對此，民進黨秘書長林錫耀17日表示，民進黨在台中的黨公職會全力協助陳柏惟。

萊豬今年元旦起開放進口，國民黨革實院長羅智強喊出「割萊委」行動，並將首波名單瞄準陳柏惟及民進黨立委吳思瑤。中選會日前證實，該罷免案審查結果已達法定提議人人數，陳柏惟罷免案第一階段審核通過門檻，接下來進入第二階段，連署書需蒐集2.9萬份。

民進黨17日下午召開中常會，邀請國家衛生研究院院長梁賡義就「精準醫療/健康發展：5G之角色」進行專案報告，並提請通過「台灣政進步．向您報進度」施政說明會計畫草案。

根據與會者轉述，林錫耀在會中提到，目前看起來國民黨會先處理陳柏惟罷免案，吳思瑤罷免案則則不急著在8月28日前處理，尤其陳柏惟罷免案已經進入第二階段，民進黨在台中的黨公職會全力協助。

與會人士也說，陳柏惟雖然不屬於民進黨，但算是同樣的陣營，樂見民進黨全力協助陳柏惟挺過罷免這一關。

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