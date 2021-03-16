蔡英文首度公開挺吳思瑤　親頒「愛瑤令」盼挺過罷免





▲蔡英文、吳思瑤、蔡炳坤出席2021年第19屆天母水道祭三玉宮祈福活動。（圖／記者袁茵攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市議員羅智強、北投士林區議員汪志冰、陳重文、張斯綱日前宣布，要推動罷免立委吳思瑤連署，目前連署書已達5000份，第一階段已經通過。總統蔡英文16日出席公開場合時，直言發布「愛瑤令」，首度公開挺吳思瑤。

三玉宮16日舉辦2021年第19屆天母水道祭祈福活動，上午10時30分由台北市副市長蔡炳坤和眾多台北市議員、立委到場參與，其中值得一提的是，被國民黨連署罷免的立委吳思瑤，與曾經參與罷瑤總部成立大會的台北市議員張斯綱同框，隨後張斯綱先行離場。

到了11時，總統蔡英文到場，祈福後便發表致詞。蔡英文指出，天母是具有很強社區感的地方，社區裡的人都很團結，其中還有優質、努力，常常和大家在一起的吳思瑤，近來吳思瑤比較辛苦一點、有政治壓力，不過自己今天來三玉宮的目的之一，就是要來頒發「愛瑤令」，希望大家更愛吳思瑤，讓吳思瑤能繼續在此地服務民眾。

蔡英文表示，吳思瑤積極投入許多地方建設，包括北投車站要回來、讀樂樂公園圖書館，希望大家支持正能量、勤奮的好立委，也祝福水道祭成功，讓神明保佑台灣風調雨順、國泰民安。