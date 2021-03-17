「民進黨能源爭議找人擋槍」　國民黨：重啟核四領銜人是黃士修

▲國民黨發言人江怡臻反擊藻礁議題。（圖／翻攝自國民黨發言人臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

今年8月28日將舉行公投投票，「重啟核四」確定成案，引發藍綠口水戰。國民黨發言人江怡臻17日抨擊，民進黨一看到能源爭議，就急著抓國民黨出來擋槍，「重啟核四」公投的領銜人是黃士修。

針對民進黨批評國民黨提核四公投議題，江怡臻今天在國民黨發言人臉書以四點回應，首先她呼籲民進黨不要再騙人民，不斷檢討在野黨主席、縣市長、議員，不願負起執政責任，人民真的這麼好騙嗎？

再者，江怡臻請民進黨尊重民意，她表示，每個政黨都必須尊重人民的選擇，公投是每位公民對於國家能源政策最直接的意見，民進黨不應該一直用政黨和國家的力量去對抗與自己不同的聲音。

「公投是由黃士修提起，不是國民黨。」江怡臻說，民進黨一看到能源爭議，就急著要抓國民黨出來擋槍，卻忽略國民黨發起的公投案，只有反萊豬與恢復公投綁大選二項。請民進黨林錫耀秘書長與發言人不要製造假消息，也請尊重由民間發起的核四公投領銜人黃士修。

最後，江怡臻說，請民進黨認真思考能源配比政策，能源政策屬於全國性中央政策，現在卻陷入煤炭、核能、天然氣的選擇難題之中，不要把問題都推給地方政府，中央應明確規畫解決方案。

