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民進黨2022推王世堅選台北市長？　柯文哲：很好啊！

▲▼台北市長柯文哲與僑務委員會委員長童振源出席台北酷課雲與僑委會合作簽約活動。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長柯文哲出席台北酷課雲與僑委會合作簽約活動。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨16日舉行北市黨務會談，立委高嘉瑜建議，2022年北市選戰佈局，如果衛福部長陳時中沒有意願，應派台北市議員王世堅出戰，而兼任主席的總統蔡英文在聽聞後，僅點頭回應。針對王世堅出戰北市，台北市長柯文哲17日聽聞後僅說「很好啊！」便沈默快步離去。

柯文哲17日出席台北酷課雲與僑委會合作簽約活動，會前被詢問，關於北市議員許家蓓發現，微笑單車業者2020年至今的營運收入及財報尚未提報給交通局，柯文哲表示，該費用計算方式複雜，必須由交通局出面召開記者會回應大眾。

另外，針對高嘉瑜建議，2022北市佈局考慮王世堅，柯文哲聽聞後，僅短短說了一句「很好啊！」便一路沈默快步進入會場，不再回應提問。

關於高嘉瑜建議2022台北市長人選推王世堅，起於民進黨16日北市黨務會談時，高嘉瑜向蔡英文、民進黨秘書長林錫耀建議，如果民進黨2022年不是派出最優秀的陳時中出戰台北市長，那就出奇招，由最近也有被點名的王世堅出戰，「我覺得王世堅在台北市也是非常有經驗，能夠對上蔣萬安。」而蔡英文在聽聞建議後，僅點頭回應，沒有多做表示。

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