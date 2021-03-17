民進黨2022推王世堅選台北市長？　柯文哲：很好啊！

▲台北市長柯文哲出席台北酷課雲與僑委會合作簽約活動。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨16日舉行北市黨務會談，立委高嘉瑜建議，2022年北市選戰佈局，如果衛福部長陳時中沒有意願，應派台北市議員王世堅出戰，而兼任主席的總統蔡英文在聽聞後，僅點頭回應。針對王世堅出戰北市，台北市長柯文哲17日聽聞後僅說「很好啊！」便沈默快步離去。

柯文哲17日出席台北酷課雲與僑委會合作簽約活動，會前被詢問，關於北市議員許家蓓發現，微笑單車業者2020年至今的營運收入及財報尚未提報給交通局，柯文哲表示，該費用計算方式複雜，必須由交通局出面召開記者會回應大眾。

另外，針對高嘉瑜建議，2022北市佈局考慮王世堅，柯文哲聽聞後，僅短短說了一句「很好啊！」便一路沈默快步進入會場，不再回應提問。

關於高嘉瑜建議2022台北市長人選推王世堅，起於民進黨16日北市黨務會談時，高嘉瑜向蔡英文、民進黨秘書長林錫耀建議，如果民進黨2022年不是派出最優秀的陳時中出戰台北市長，那就出奇招，由最近也有被點名的王世堅出戰，「我覺得王世堅在台北市也是非常有經驗，能夠對上蔣萬安。」而蔡英文在聽聞建議後，僅點頭回應，沒有多做表示。

其他人也看了這些新聞...

► ET民調／38.3%擔心副作用不想打疫苗 為了出國竟有35.7%改變心意

► ET民調／鳳梨被擋 49.9%擔心對岸擴大管制台灣農產品進口

相關新聞...

► ET民調／46.7%支持台灣跟進澳洲立法 要求google、臉書為新聞付費

► ET民調／主席大戰！國民黨支持者最愛韓國瑜30.8% 趙少康排第三

► ET民調／62.5%支持「珍愛藻礁」公投 高漲聲浪碾壓反對意見

►振興一下我們的美麗