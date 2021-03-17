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雲端最前線／遊覽車撞蘇花山壁釀6死 藍綠「踩藻礁」吵翻天！

新聞節目中心／綜合報導

朝野立委15日赴桃園考察藻礁，綠委鄭運鵬批評，藍營以保護為名一腳踩進藻礁，但事後反挨批總統蔡英文也曾踩進礁岸。對此，藍營16日反擊，鄭運鵬發現掃到自己人，才立刻改口，令人啼笑皆非。三接落腳處尚未定案，藻礁淪為朝野罵戰？《雲端最前線》17日邀請台北市議員鍾沛君、高雄市議員高閔琳、高雄市議員黃紹庭以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼桃園大潭藻礁 中油天然氣三接棧橋。（圖／記者屠惠剛攝）

▲桃園大潭藻礁 中油天然氣三接棧橋。（圖／記者屠惠剛攝）

身為國民黨主席熱門人選的前新北市長朱立倫預計在本週末公開出席記者會，預料將於受訪時切割「黨內對決」氛圍，強調國民黨只有「正面合作」的空間，應砲口一致對外，檢視民進黨失能；而這也將是朱立倫在年後首次露面，正式宣布參選的時間則預計落在四月初。國民黨主席選舉各方爭搶、競爭激烈，選後黨內真能攜手合作迎擊民進黨？

新北新店區復興里16日進行里民活動，遊覽車從花蓮回程時在舊蘇花撞上山壁，45人送醫，目前6死39傷。新北市長侯友宜第一時間致電宜蘭縣長林姿妙，並趕赴宜蘭縣各醫院探視傷者。侯友宜受訪時泛淚表示，新北會全力協助市民。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

ET快訊
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