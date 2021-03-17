LIVE／帛琉團4月啟航！來回「自費1萬採檢」　陳時中1400說明

記者李佳蓉／綜合報導

台帛旅遊泡泡確定了！據知情人士透露，雙方已談妥檢疫模式，最可能時間落在3/28出發、4/2反回帛琉，而4/2即為帛琉泡泡首發團。今（17）日上午指揮官陳時中到立法院衛環會前接受媒體堵訪，被問及台帛泡泡並未直接回應，下午1400將偕同外交部長吳釗燮、交通部次長祁文中說明台帛旅遊泡泡規劃及帛琉總統來訪、疫情及相關防疫作為等事宜。

台灣、帛琉推動旅遊泡泡，原先雙方對採檢方式持不同看法，經過近日密集開會討論，指揮中心副指揮官陳宗彥昨日晚間透露「結果朝好的方向進行」，目前雙方對檢測方式已經有共識，且採用方法將對消費者更加方便。

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▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

知情人士表示，帛琉總統惠恕仁預計今日會宣布訪台行程，目前最可能訪台時間是3/28出發，抵台是3/29凌晨，預計停留5天，4/2會返回帛琉，因此返回帛琉班機就是旅遊泡泡首發團，但惠恕仁在台時間是否會有變化，仍須官方公布。

而在檢驗模式方面已達成共識，知情人士說，原本是需要3天前PCR陰性報告，到帛琉當地要做抗原檢測，但經過溝通之後，會改採旅客提早4小時到機場，進行PCR檢測，確定採檢陰性就可放行。而在採檢量能方面，部桃會派醫護到機場進行採檢作業，採檢費用則是來回各5000元，總共需要自費10000元。