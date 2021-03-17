6死加速交部修法「4歲↑未繫安全帶」將開罰　拚蘇花安2030通車

▲蘇花公路發生遊覽車撞山壁事故，已造成6人死亡。（圖／記者許力方翻攝）

記者賴文萱／台北報導

蘇花公路16日發生遊覽車撞山壁6死事故，交通部長林佳龍昨夜趕往宜蘭慰問，今（17）日於晨會研商精進蘇花公路及遊覽車安全改善計畫。初步勘查，事故點雖非線形不良或易肇事路段，遊覽車車籍與定檢也符合規定，不過林佳龍指示公路總局會同觀光局需檢視道路設計及大客車定檢機制是否有須精進之處，另加速辦理現正綜規中的「蘇花公路安全提升計畫」。

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▲這次肇事路段（東澳-南澳段）非易落石坍方路段，所以未納入蘇花改。（圖／記者許力方翻攝）

交通部指出，這次肇事路段（東澳-南澳段）非易落石坍方路段，所以未納入蘇花改，但仍進行14處彎道改善優化。現正進行綜合規劃的「蘇花安」，則終於將該路段納入，並包括蘇花公路尚未改善的東澳至南澳全段、及大清水至崇德路段等長期改善工程。

蘇花安的可行性研究2019年底獲行政院核定後，目前辦理綜合規劃，已完成2場議題座談及1次環境諮詢座談（分3場），後續將再辦理2場環境議題座談及1次環境諮詢座談，聽取專家學者及民間團體意見。

交通部表示，綜規期中報告甫於今年3月5日辦理審查，預計4月審核通過後進入期末報告撰寫階段，後年完成綜合規劃、環評及建設計畫報核，總經費約550億元，預計2030年完工。

▲▼林佳龍前往醫院慰問蘇花遊覽車事故傷者。（圖／交通部提供）

林佳龍昨夜趕往宜蘭慰問傷者後，今晨會指示公路總局會同觀光局需檢視道路設計及大客車定檢機制是否有須精進之處。事故發生後，公路總局除於現場配合警消積極搶救傷患外，也立即成立應變小組，並派員分赴各醫院探視傷患，及成立一對一關懷小組。

公路總局也已要求遊覽車業者妥善處理相關傷亡後續理賠照顧，今將前往該公司全面安全查核，並持續輔導強化該公司人車安全管理措施。

此外，交通部運研所參採其他國家針對無站位設計、行駛高速公路或非屬地區運輸大客車，規定4歲以上乘客須使用安全帶的法規，交通部經邀集客運業者公會及相關單位研商獲有共識，已研修「道路交通管理處罰條例」第31條增訂4歲以上乘客搭乘大型車未繫安全帶之處罰規定。

立法院交通委員會2017年底審查完竣，並交付院會二三讀，惟因屆期不連續未完成三讀修正。交通部預計於今年4月底前重新以原審查完竣版本，函報請行政院核轉立法院審議。

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