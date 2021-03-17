　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

6死加速交部修法「4歲↑未繫安全帶」將開罰　拚蘇花安2030通車

▲▼蘇花遊覽車撞山壁6死，乘客當場噴出死亡蓋白布。（圖／記者許力方翻攝）

▲蘇花公路發生遊覽車撞山壁事故，已造成6人死亡。（圖／記者許力方翻攝）

記者賴文萱／台北報導

蘇花公路16日發生遊覽車撞山壁6死事故，交通部長林佳龍昨夜趕往宜蘭慰問，今（17）日於晨會研商精進蘇花公路及遊覽車安全改善計畫。初步勘查，事故點雖非線形不良或易肇事路段，遊覽車車籍與定檢也符合規定，不過林佳龍指示公路總局會同觀光局需檢視道路設計及大客車定檢機制是否有須精進之處，另加速辦理現正綜規中的「蘇花公路安全提升計畫」。

▲▼遊覽車蘇花撞山壁6死。（圖／記者許力方翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲這次肇事路段（東澳-南澳段）非易落石坍方路段，所以未納入蘇花改。（圖／記者許力方翻攝）

交通部指出，這次肇事路段（東澳-南澳段）非易落石坍方路段，所以未納入蘇花改，但仍進行14處彎道改善優化。現正進行綜合規劃的「蘇花安」，則終於將該路段納入，並包括蘇花公路尚未改善的東澳至南澳全段、及大清水至崇德路段等長期改善工程。

蘇花安的可行性研究2019年底獲行政院核定後，目前辦理綜合規劃，已完成2場議題座談及1次環境諮詢座談（分3場），後續將再辦理2場環境議題座談及1次環境諮詢座談，聽取專家學者及民間團體意見。

交通部表示，綜規期中報告甫於今年3月5日辦理審查，預計4月審核通過後進入期末報告撰寫階段，後年完成綜合規劃、環評及建設計畫報核，總經費約550億元，預計2030年完工。

▲▼交通部長林佳龍前往醫院慰問蘇花遊覽車事故傷者。（圖／交通部提供）

▲▼林佳龍前往醫院慰問蘇花遊覽車事故傷者。（圖／交通部提供）

▲▼交通部長林佳龍前往醫院慰問蘇花遊覽車事故傷者。（圖／交通部提供）

林佳龍昨夜趕往宜蘭慰問傷者後，今晨會指示公路總局會同觀光局需檢視道路設計及大客車定檢機制是否有須精進之處。事故發生後，公路總局除於現場配合警消積極搶救傷患外，也立即成立應變小組，並派員分赴各醫院探視傷患，及成立一對一關懷小組。

公路總局也已要求遊覽車業者妥善處理相關傷亡後續理賠照顧，今將前往該公司全面安全查核，並持續輔導強化該公司人車安全管理措施。

此外，交通部運研所參採其他國家針對無站位設計、行駛高速公路或非屬地區運輸大客車，規定4歲以上乘客須使用安全帶的法規，交通部經邀集客運業者公會及相關單位研商獲有共識，已研修「道路交通管理處罰條例」第31條增訂4歲以上乘客搭乘大型車未繫安全帶之處罰規定。

立法院交通委員會2017年底審查完竣，並交付院會二三讀，惟因屆期不連續未完成三讀修正。交通部預計於今年4月底前重新以原審查完竣版本，函報請行政院核轉立法院審議。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆
快訊／郭雪芙打臉「點頭嫁孫其君」　發聲明回應了
出事前畫面曝！遊覽車準備過宜蘭谷風隧道　50分鐘後爆6死39
免費吃壽司瘋改名　記住次數免成終身「鮭魚」
「蘇大媽」慘了！挨告6罪　二審加重判刑結果曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

為免費壽司！台中女大生一早改名「鮭魚丼飯」：還有2朋友也一起

直擊出事旅行社台北如空城！好視野：一整天很忙...全員都在現場協助

胡金龍遭冷凍！神人挖出「連官網照片都假的」　超猛細節被笑推爆

台大繁星經濟系要招11人缺1　校方揭關鍵「數學變難了」

掀改名熱潮！北中南都出沒「鮭魚團」免錢吃爆　網揭壽司郎1失算

水情吃緊！翡翠水庫發「放水警戒演練」通知　網傻眼：羞辱南部人

壽司郎必吃清單曝光！常客一面倒「激推1種類」：每次都點好幾盤

運安會立案調查遊覽車撞山6死　「煞車痕列事證」將做實驗測試

我國「沒本錢」轉讓疫苗給巴拉圭　外交部：從5年合作計劃中撥經費

保養初階班注意！避開「9大常見迷思」別把肌膚愈養愈糟

夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

張雨劍認「跟吳倩已婚」女兒名字超甜　秒被挖「去年跟虞書欣炒CP」網罵翻

女騎士遭18歲醫美富少高速撞死 男友悲傳16條訊息喊「最美天使」

台中女違規跨雙黃線「穿越馬路」 直行騎士煞不住...雙方噴飛倒地

屏東外送員接「來自小琉球訂單」　帶牛排飆港口準時送餐點上船！

板橋阿伯騎車買菜誤上高架橋！　全身發抖...警救援安撫親送回家

為免費壽司！台中女大生一早改名「鮭魚丼飯」：還有2朋友也一起

直擊出事旅行社台北如空城！好視野：一整天很忙...全員都在現場協助

胡金龍遭冷凍！神人挖出「連官網照片都假的」　超猛細節被笑推爆

台大繁星經濟系要招11人缺1　校方揭關鍵「數學變難了」

掀改名熱潮！北中南都出沒「鮭魚團」免錢吃爆　網揭壽司郎1失算

水情吃緊！翡翠水庫發「放水警戒演練」通知　網傻眼：羞辱南部人

壽司郎必吃清單曝光！常客一面倒「激推1種類」：每次都點好幾盤

運安會立案調查遊覽車撞山6死　「煞車痕列事證」將做實驗測試

我國「沒本錢」轉讓疫苗給巴拉圭　外交部：從5年合作計劃中撥經費

保養初階班注意！避開「9大常見迷思」別把肌膚愈養愈糟

借朋友5千萬拿不回？澎恰恰「低頭討錢」反被嗆

小甜甜懷胎6月保母人選曝光　閨蜜聽聞驚喊「太恐怖！」

酸香辣太銷魂！台南人氣陝西料理　褲帶寬麵嚼勁十足、必點大盤雞

邱國正：如果需要表現領導統御　我會帶頭施打AZ疫苗

為免費壽司！台中女大生一早改名「鮭魚丼飯」：還有2朋友也一起

台啤守護神威能　米勒本季第3度奪SBL單週MVP

湖人老將膝傷不想動刀：我價值不在場上　衛冕軍至少補1人

老虎伍茲回家了！推特喜報平安　在家治療「每天都要更強壯」

直擊出事旅行社台北如空城！好視野：一整天很忙...全員都在現場協助

柯文哲與童振源啟動酷僑專案　3大目標讓「台北酷課雲」變「觔斗雲」

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

生活熱門新聞

小心別惹 3星座人品差嫉妒心強

40歲沒結婚的男人像「菜市場剩菜」內行人曝3大缺點

倒春寒！　濕冷「狂降12度」冷氣團恐報到時間曝

壽司郎哭哭！3男大生改名「鮭魚」他揪團免費吃

運將挨18刀爆案外案　和平醫院惡醫蹺班害命

名字叫鮭魚壽司郎免費！他秀身分證：誰要吃

妹子被警察跟蹤！從華山騎車跟到南港　網：報案

走出高鐵站「2男狂要票根」　用途曝：能賣錢

強冷空氣「狂降13度」最低溫時間曝！　周末變天轉濕冷

精算女嫌男友：收入沒10萬沒勇氣結婚

不用太主動追！對5大星座「越冷漠，越愛你」

打電話手勢「不是比6」　小孩一伸手驚呆網

人妻潔癖到瘋魔　起床就要掃家

彰化大停電！13鄉鎮近22萬戶受影響

更多熱門

相關新聞

閨蜜約出遊　坐上死亡遊覽車

閨蜜約出遊　坐上死亡遊覽車

新店區復興里16日進行里民活動，眾人乘坐遊覽車到花蓮玩2天1夜，不料返程時遊覽車在舊蘇花115K處時撞上山壁，造成6死39傷悲劇。其中有一名陳姓女子與蔡姓閨蜜一起參加旅遊，不料卻一起坐上這一班事故遊覽車，最後2人均不幸死亡，讓雙方家屬難以接受。

網友一眼認出！父母險赴蘇花6死遊

網友一眼認出！父母險赴蘇花6死遊

遊覽車6死　乘客破洞噴出躺水溝

遊覽車6死　乘客破洞噴出躺水溝

遊覽車6死　駕駛滿臉血自責淚崩

遊覽車6死　駕駛滿臉血自責淚崩

遊覽車撞山壁5死！蘇花公路雙向中斷預計晚間8點恢復

遊覽車撞山壁5死！蘇花公路雙向中斷預計晚間8點恢復

關鍵字：

蘇花公路蘇花遊覽車公路總局交通部林佳龍

讀者迴響

熱門新聞

遊覽車6死　駕駛滿臉血自責淚崩

泰森交往150kg女獄警 每天來快被榨乾

郭雪芙爆答應求婚！孫其君爛袋藏戒

小心別惹 3星座人品差嫉妒心強

穩交CEO版玉澤演5年！吳姍儒「甜蜜同居」

40歲沒結婚的男人像「菜市場剩菜」內行人曝3大缺點

直擊祖雄摩鐵進出3小時！載烏克蘭正妹

田中發現藍色蛋　他追查：又棄嬰

獨／買百萬重機挨轟　小鮮肉打臉酸民

和平醫蹺班惡醫照片曝！運將被砍血流24小時枉死　主管還想包庇

倒春寒！　濕冷「狂降12度」冷氣團恐報到時間曝

歐陽娜娜無P圖「粗腿照」網怒了

江宏傑深夜曬兒女照　零Tag福原愛

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

周潤發罕見臭臉！山友曝合照過程

更多

最夯影音

更多
夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本

夜市買烤玉米「2支262元」！ 網友傻眼喊貴...農民曝真實成本
撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

撞死女騎士！醫美富少赴殯儀館　仍「不發一語」母：已經道歉了

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

鳳梨鼠薯「撂英文」聽咚↗了嗎　又被問罔腰分手「衰嘎那梨子！」

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

吃鍋騷擾旁桌「馬子很漂亮喔」　男友爆氣抽西瓜刀...長腿女勸阻

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

出團遊花蓮...遊覽車撞山壁釀6死　駕駛稱踩嘸煞車、里長自責下跪！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面