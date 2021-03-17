新冠疫苗重大革新「不用打針了」！　世衛證實：最快今年底問世





▲全球195個國家當中，現階段僅122國啟動疫苗接種程序。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

新冠疫苗各國陸續開打，世界衛生組織首席科學家史瓦米那尚（Soumya Swaminathan）13日透露，今年年底可能將有6種至8種的新疫苗問世，準備好接受監管審查，其中包含無須注射、室溫儲藏的疫苗。

綜合彭博、紐約郵報報導，在全球195個國家當中，只有122國啟動疫苗接種程序，背後原因正是來自各國的訂單太過龐大，藥廠無法在第一時間吃下所有訂單。此外，隨著新冠病毒傳播，各種新變異病毒陸續出現，讓藥廠完成訂單的任務困難重重。

但值得一提的是，全球現已有10種疫苗可針對新冠病毒起到免疫作用。史瓦米那尚直言，「我們對現有的疫苗感到相當興奮，但目前仍有改善空間，我想到了2022年時，會有更好的疫苗出現。」

目前處於試驗階段的疫苗在替代技術和給藥方面做出改良，包括一劑式、口服、鼻噴或是皮膚貼片等，更適合孕婦等族群。此外，部分藥廠也正在進行升級版疫苗測試，以應對新型變種病毒。

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