邱國正：如需表現領導統御　我會帶頭施打AZ疫苗

▲國防部長邱國正。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

歐洲多國基於安全理由，停止施打英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）研發的新冠肺炎疫苗。對此，國防部長邱國正17日表示，如果經過檢驗沒有問題，有領導統御的作為要表現，「我何樂而不為」，自己會帶頭施打AZ疫苗，只要讓國軍安心的都願意做。

邱國正17日赴立法院外交及國防委員會報告業務概況，並備質詢。國民黨立委溫玉霞質詢時詢問，服從是軍人的天職，並詢問軍人有無施打疫苗的選擇權

邱國正表示，只要輪到國軍施打、有相關數量的安排，國防部就會做調配。軍醫局長陳建同說明，根據軍人施打疫苗的順序，第五是憲兵、第七才是國防部所屬軍人。

溫玉霞指出，目前在許多歐洲國家，都已經暫停施打AZ疫苗，衛福部長陳時中也表明不強迫醫護人員施打，詢問軍中弟兄有無選擇其他廠牌疫苗的權利。邱國正坦言，以他個人施打的經驗，像以前的流感疫苗等，都會尊重個人意願，「有些我也沒有打過，也沒有人找我算帳」。

溫玉霞再問，國防部長、副部長是否願意帶頭施打AZ疫苗。邱國正說明，如果疫苗經過檢驗沒有問題，有領導統御的作為要表現，「我何樂而不為」，自己會帶頭施打，只要讓國軍安心的都願意做。

溫玉霞也提到，美國不強迫軍人施打疫苗，並問軍人有沒有選擇權。邱國正則說，可以選擇、但不強迫，「如果要打我可以接受」。

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