介殼蟲影響釋迦外銷！台東補助產銷班空壓機　每台最高7千元

▲台東縣長饒慶鈴要求釋迦介殻蟲零檢出。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

為避免介殼蟲殘留釋迦表皮影響外銷市場，台東縣長饒慶鈴15日宣布，將提撥縣預算補助全縣各釋迦產銷班購置馬力充足的空壓機，她指出，自即日起，直接向產銷班所在地的農會申請即可，最高每台可申請7千元。

日前國內鳳梨因外銷大陸，疑似被驗出鳳梨表皮有介殼蟲而暫緩輸入，引發台東釋迦農對介殼蟲問題的擔心；饒慶鈴除了第一時間宣示，台東釋迦介殼蟲零檢出，確保正值產季的釋迦可以順利外銷大陸之外，並編列經費補助全縣各釋迦產銷班購置空壓機。

▲農業處長許家豪在會議上宣布，提撥縣預算補助各釋迦產銷班購置馬力充足的空壓機。

農業處長許家豪15日上午在參加農委會農糧署東區分署的有害生物防治及建議宣導會議時，向產銷班及農民表示，為協助農民順利外銷台東釋迦，進行作物病蟲害防治，縣府將提撥縣預算補助空壓機加強有害生物防治，以提升競爭力、避免外銷問題。

▲強力空壓機。

許家豪處長說，在縣內登記有案的番荔枝（大目釋迦、鳯梨釋迦）產銷班或合作社，都可以直接向所在地農會申請，購買新的空壓機，依售價補助1/3為原則，最高每台可申請7千元，申請日期自日起至8月31日止。

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