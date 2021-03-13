平均每秒撒121萬元！拜登紓困案支出驚人　專家：恐是政治陷阱

▲拜登總統11日簽署1兆9000億元「美國救援法案」（American Rescue Plan）並發表演說。（圖／路透）

實習記者閔文昱／綜合報導

美國價值1.9兆美元（約新台幣53兆元）的刺激經濟法案，總統拜登終於在美國時間11日簽署，最快本月開始就能向民眾發放紓困支票，並宣稱「這項歷史性法案將重建這個國家的基石」。不過耗費之巨大，推算至2022年前，每天就須花費37億美元（約新台幣1041億元），相當於平均每秒鐘要花掉4萬3000美元（約新台幣121萬元）。

綜合外媒報導，美國聯邦眾議院於10日通過此紓困法案，未來華府會發給民眾1400美元（約新台幣3.9萬元）的補助，並且將每周300美元（約新台幣8千多元）的失業救濟保險給付延長至9月6日，兒童稅收抵免則延長一年時間，還有中低收入戶可免除部分的稅務。

▲眾議院發言人裴洛西（Nancy Pelosi）屢行承諾，成功讓眾院通過1.9兆美元紓困案投票。（圖／路透）

另外，美國政府還將投入200億美元用於新冠疫苗接種服務，另撥出250億美元用於租房和公共事業補助，還有3500億美元用於州政府、地方政府和印第安保留地補助。

川普政府任內實施的紓困案，失業救濟金將在3月14日到期，也因此擴大規模的紓困法案是拜登政府上任以來的第一要務，同時也是他在2020美國總統大選時，對選民許下的承諾，民主黨認為，此法案將能幫助重振國內的經濟與市場。

▲眾議院所通過的1.9兆美元新冠疫情紓困案是美國史上規模第二大的紓困案。（圖／路透）

這項美國史上規模第二大的紓困案，僅次於川普政府於去（2020）年3月25日通過的2兆美元「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」（CARES Act）的紓困法案，耗費也相當驚人，估算至今年結束，每天須花費37億美元，相當於平均每秒鐘就要花掉4萬3000美元。

前國會預算處主任，現任右翼美國行動論壇（American Action Forum）埃金（Douglas Holtz-Eakin）就擔心，這可能是民主黨試圖建立的一個明顯的政治陷阱，因為雖然這種巨大的財政刺激有助於就業、消費及經濟的提升；但錯誤率也很高，「最麻煩的是，國稅局能否為數千萬家庭管理和支付這筆每月款項？」