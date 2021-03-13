基隆人快搶！住宅家電汰舊換新　「不限申請台數」經費用完為止

▲基隆住宅家電汰舊換新擴大補助，「不限申請台數」經費用罄為止。（圖／基隆市政府提供）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府持續配合經濟部推動「縣市共推住商節電行動」，辦理住宅家電舊換新汰換補助，將於3月15日起再次啟動，本次辦理方式仍採全線上登記方式，惟本次計畫符合補助規定者，皆可提出申請，不限申請台數，無須抽籤，自公告日起至2021年12月31日止，如補助款用罄，將提前截止申請。

基隆市工務處指出，凡設籍於基隆市市民於2019年4月30日之後購買的1、2級節能家電，均可來申請補助。「冷氣機」每瓩補助1000元，每台補助最高3000元；「電冰箱」每公升補助10元，每台補助最高3000元；「除濕機」每公升補助200元，每台補助最高2000元。

工務處表示，本次補助不限申請台數，請符合補助資格的民眾於「基隆市住宅家電汰換補助」填寫申請資料，待獲得通知審核成功後再至基隆市政府工務處（公用事業科）申請櫃檯（基隆市中正區信二路299號信二公有停車場5樓）填寫領據。線上申請補助時，請準備下列資料上傳：申請人身分證、申請人金融機構存摺封面影本（台灣銀行免匯費）、電費單（用電種類顯示為表燈非營業用）、購買發票、產品保證書或發票顯示購買產品之產牌型號、廢四機回收證明單。

線上開放登記期間，如有申請操作困難者，可電洽專線：02-2427-2437、2426-5420或親至工務處（公用事業科）申請櫃檯洽詢。補助相關資訊可於「基隆市共推住商節電行動網」、「基隆市政府工務處網站」查詢及下載相關資料。

► 美麗最大的祕密

案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困

Podcast刑警帶你聲歷其境

YT影音版