高麗菜「2顆5元」網心疼　農委會：「種太多」價格回穩難

▲整車高麗菜「2顆5元」。（圖／翻攝自爆廢1公社）

記者崔至雲／台北報導

近期國內高麗菜盛產，導致價格一路崩跌。有網友在社團分享，在嘉義有一整車高麗菜在農田旁販售，價錢竟寫著「2顆5元」，照片曝光後引發網友熱議。對此，農委會坦言，之前農民種太多，導致價格下滑現象，但是近日已往上走，市場價額約一公斤6、7元，呼籲民眾多多享用高麗菜。

有網友在網路上表示，她在某一個臉書社團看見有老闆發文，指稱「剩這一車（高麗菜）隨便賣」，照片中則可以看見，一顆顆賣相不錯的高麗菜堆在貨斗，旁邊板價上則寫著「2顆5元」。不少網友看了照片後紛紛表示「真的是隨便賣了」、「看了好替那些菜農心酸」、「整車賣掉還不夠油錢回本吧」。

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▲農民從去年8、9月份開始大量栽種，導致近日價格下滑。（圖／記者蔡佩旻攝）

對此，農糧署副署長姚志旺向《ETtoday新聞雲》記者表示，現在市場價格約一公斤6、7元，但他尚未看到網友照片中的高麗菜樣貌，不知道是否是品質比較差的，因此價格比較便宜，但還是鼓勵民眾多多支持高麗菜農。

姚志旺坦言，之前農民真的種太多了、量很大，現在價格要起來有一定的難度，農糧署會持續加強輔導農民團體結合外銷業者，辦理國產高麗菜外銷，除讓各地華人都能享受到台灣高麗菜的美味外，更可多元化行銷通路，也期望引導地方政府能共襄盛舉，一同保障農民收益。

事實上，去年11月高麗菜價格好，菜農看準農曆春節商機紛紛搶種，農委會農糧署發出警告，11月中旬高麗菜種苗供應量702萬株，上旬731萬株，已2旬爆紫燈，呼籲農友調整生產規劃、分批減種，以確保合理收益。根據農糧署說明，紫色燈號為已超量種植，紅色燈號為種植數量較多、接近合理種植數量上限，黃色燈號為正常種值範圍，綠色燈號為種植數量少。