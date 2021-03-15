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北市觀光活動補助還剩435萬元可申請　三大類優先4月1日起跑

▲大稻埕情人節煙火。（圖／記者林敬旻攝）

▲北市觀光活動補助4月1日開跑，補助3大重點活動。圖為大稻埕情人節煙火。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

為打造地方特色，搶攻國旅市場，北市觀光傳播局4月1日至4月30日將受理申請7月至12月在台北市舉辦的活動。為鼓勵民間辦理豐富活動，帶動旅遊人潮，觀傳局表示，今年補助總預算為新台幣800萬元，目前仍有435萬元可以申請，優先補助3大類活動。

觀傳局15日指出，之前台北市觀光活動補助預算的上限為400萬元，今年因為市府跟議會支持，所以總預算增加至800萬元，光是1月至6月舉辦的活動就核定13案，共365萬元，因此7月至12月舉辦的活動還剩435萬元可以申請。

觀傳局表示，本次優先補助3大類活動，第一是「振興觀光產業方案」，以整合台北觀光產業資源，結合旅行社、旅遊業者平臺、旅館、商圈夜市等業者，提出活動方案，增加民眾夜宿台北；第二為「結合本局指標性活動」，配合大稻埕情人節、台北河岸童樂會、台北燈節、台北最High新年城－跨年晚會等，規劃辦理活動以串聯成帶狀活動。

第三是「推廣台北無圍牆博物館」，於城北廊帶、城南台大、萬華艋舺、大稻埕、北投溫泉、南港北流、士林北藝、信義松菸等區域規劃辦理活動，讓民眾深度體驗城市歷史、人文等。

另外，觀傳局強調，為了鼓勵推動無現金交易環境，本次要求申請補助的觀光活動現場如有開放交易者，須導入無現金交易，包含電子票證及電子支付等，提供民眾便利使用，讓地方活動也可以e化消費。

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