輸日香蕉農藥超標下架！陳吉仲急回應　業者未遵守規定將裁處

記者崔至雲／台北報導

台灣香蕉因農藥殘留超標，遭日本西本貿易公司(Wismettac)公告回收下架。對此，農委會主委陳吉仲今（13日）特地在臉書上發影片表示，此個案是單一外銷業者直接拿未符合外銷供果園標準的香蕉出口到日本所導致，目前已經在第一時間嚴格地要求所有外銷業者，務必依照規定來辦理出口業務。

▲台灣某業者輸日香蕉被驗出農藥超標。（圖／記者許展溢攝）

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農委會說明，日本向為臺灣農產品重要外銷市場，近年來該會採取相關措施，水果輸日量值有明顯成長，去年我國生鮮水果輸日本為6,428公噸、1,555萬美元，分別較108年成長37%、29%，其中香蕉、鳳梨、芒果為主力出口品項，外銷日本金額成長32％、119％、1％。

▼日本Wismettac公司公告回收台灣香蕉，原因是農藥超標。（圖／翻攝Wismettac官網）

陳吉仲說，為確保香蕉的出口品質，符合目標市場的檢疫要求，已責成農糧署及全國各試驗改良場所，加強輔導農民落實田間管理、遵守用藥及安全採收期規範；亦請包裝場強化選別作業及有害生物檢查。

陳吉仲也說，同時也已要求防檢局加強取樣檢查，務必確認出口農產沒有目標市場所關切的有害生物，才能核發輸出植物檢疫證明書。

陳吉仲提到，去年我國優質的水果，包括鳳梨、香蕉、柑桔、荔枝出口日本大幅成長，TGAP 2020 PLUS鳳梨、芒果、火龍果今年更獲得東奧組委會認證，符合東奧食材供應水準，再加上去年已率先通過認證的香蕉，都可以進軍東奧市場。為了維護台灣農產的國際信譽，會針對香蕉檢疫的部分，比照今年的鳳梨作法全面提升檢疫比率，以避免這樣極少數的超標個案再次發生。

農委會也指出，該項農藥在台灣為核准使用用藥，主要用於防治炭疽病及黑星病，日方及台方之容許量皆為0.02ppm，事件發生原因是單一外銷業者未能確實遵守日本農藥殘留安全要求所致，該會將請縣市政府依農藥管理法進行裁處，被驗出藥殘的貨品也不得申請外銷獎勵補助，未來更將積極輔導農民落實田間管理，並派員前往集貨場加強出口查驗及在田間進行訪視，以確保外銷品質。