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新北永續復育「綠資源」　移植珍貴樹木打造舒適棲身之所

▲永續復育「新北綠資源」 移植珍貴樹木打造舒適棲身之所。（圖／新北市景觀處提供）

▲新北永續復育「綠資源」，移植珍貴樹木打造舒適棲身之所。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

位於板橋區高爾富路私人停車場1株珍貴樹木榕樹 （珍貴樹木編號1085號），因珍貴樹木地處低窪生長不良，為改善現況，新北市政府景觀處邀集專家學者評估，調查發現樹木活力較正常榕樹衰弱，且土壤偏酸、基盤較硬淺根易倒伏，為改善珍貴樹木生長狀況。景觀處表示，召開3次專案小組會議討論並於2020年6月底新北市第2屆第8次樹木保護委員會決議由遠東資源開發股份有限公司辦理高規格棲地改善及移植復育作業，打造珍貴樹木更舒適之棲身之地。

▲永續復育「新北綠資源」 移植珍貴樹木打造舒適棲身之所。（圖／新北市景觀處提供）

▲對預計移植的樹木進行進行斷根作業。

景觀處指出，而為了確保珍貴樹木健康，自2020年6月至今年初，遠東資源開發股份有限公司持續依新北市政府樹木保護委員會專家學者意見辦理修剪、斷根、塗抹保護藥劑及發根劑、棲地淹水處理、立支架及根系調查等作業。

景觀處表示，如今達半年養護，珍貴樹木榕樹已有新根系萌發且生長狀況良好，於2021年2月中進行周邊土壤開挖、包裹根球及支架架設作業，並已於2月25日進行吊掛作業移入日照充足且土壤、排水良好之綠地，以利珍貴樹木永續生長，維護新北市綠色資源。

▲永續復育「新北綠資源」 移植珍貴樹木打造舒適棲身之所。（圖／新北市景觀處提供）

▲以包材包覆土球，增加保水避免土球崩解。

景觀處長林俊德表示新北市府將持續以行動來守護新北市珍貴綠色資源，讓樹長得更好，打造綠意城市並推廣綠色生活圈，讓綠色資源從點、線、面的串聯布滿全市，翻轉城市景觀，新北市要做大市。

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